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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة من فلانتينو.. عادل إمام ينعي دلال عبد العزيز: ربنا يصبر بناتها وأهلها

عادل إمام ينعي دلال
عادل إمام ينعي دلال عبد العزيز

نعى الزعيم عادل إمام النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، داعيا بالصبر لبناتها النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم،  ناشرا صورة من مسلسل “فلانتينو”، الذي شاركته الراحلة بطولته ومن إحراج رامي إمام. 

 

وكتب عادل إمام، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .. ربنا يرحمها و يغفرلها و يدخلها فسيح جناته و يصبر بناتها و اهلها". 

 

ونعي الفنان محمد إمام  الفنانة القديرة دلال عبد العزيز،  وغرد قائلا: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. البقاء لله #دلال_عبد_العزيز .. اخواتي دنيا و إيمي قلبي معاكم و ربنا يصبركم”.

 

وحرص المخرج رامي إمام على نعي الفنانة دلال عبد العزيز، وكتب عبر إنستجرام: «مع السلامة يا ميس عفاف .. حتوحشينا اوييييي .. ربنا يرحمك و يغفرلك و يدخلك فسيح جناته.. خالص التعازي ل دنيا و ايمي و رامي و حسن .. ربنا يصبركم ». 

 

 

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

 

وفي وقت سابق،  أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

كما عبر الإعلامي رامي رضوان عن حزنه لوفاة حماته الفنانة  دلال عبدالعزيز، وكتب: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

 

ونعت الفنانة ليلى علوى، الفنانة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد فترة صراع مع المرض دامت نحو 4 أشهر.

 

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها على موقع انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنا النهارده صاحيه على خضه وحزن كبير أوي، وفاة صديقتي وحبيبتي وحبيبة الكل الفنانة دلال عبدالعزيز".

 

 

“إمبارح كنا في سيرتها كتير ودعينالها.. حقيقي جدعة جدا مع كل زملائها وليها مواقف كتير معايا وقفت فيها جمبي، وقت وفاة والدتي ونجاح ابني ودعواتها الصادقه في مكالماتها”.

 

 

"ربنا يعين دنيا وإيمي ويقويهم ويصبرهم، اختبار صعب، قلبي معاهم. ربنا يخفف عنهم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته البقاء لله".

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