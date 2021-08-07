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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتكنولوجيا المستخدمة|فيديو

عزة مصطفي
عزة مصطفي

قال أحد المهندسين في العاصمة الإدارية الجديدة، إن عدد العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يبلغ نحو 50 ألف عامل.

وأضاف خلال تقديم الإعلامية عزة مصطفى حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تخصيص ثلاثة مبان لوزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة وهي ديوان عام المالية المقام على مساحة 35 ألف متر مسطح، والضرائب العام على مساحة 25 ألف متر ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية على مساحة 25 ألف متر.

وكشف أن وزارة التنمية والبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 35 ألف متر لكل مبني، كما أن جميع تلك المباني تضم دورين تحت الأرض بطاقة 670 سيارة.

وتابع أن المجمع الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن يكون إجمالي العاملين به 5 آلاف موظف، فيما يتم استخدام الجيل السادس في التكنولوجيا التي تتحكم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

 

حلقة خاصة من العاصمة الإدارية|عزة مصطفى ترصد تطورات أعمال مدينة الفنون والثقافة

تقدم الإعلامية عزة مصطفى حلقة خاصة من العاصمة الإدارية ترصد تطورات أعمال مدينة الفنون والثقافة.

تقدم الإعلامية عزة مصطفى حلقة الغد ضمن حلقات برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وترصد الحلقة ملامح الحلم الذي تحول إلى واقع في برنامج صالة التحرير غدا السبت.

كما ترصد لأول مرة آخر الأعمال في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً الحى الحكومي ومجلس الوزراء والبرلمان. 
 

عزة مصطفي العاصمة الإدارية الجديدة ديوان عام المالية وزارة التنمية والبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة

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