استشاري: عملية تكميم المعدة لا تستغرق أكثر من نصف ساعة ..فيديو

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات المميزة التي تجرى بالمنظار، من خلال فتحات صغيرة جدًا تصل لـ5 ملي.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الإقامة في المستشفى بعد إجراء العملية لا تتعدى الـ12 ساعة، ويستطيع المريض ممارسة حياته بعد يوم أو اثنين من إجراء العملية.

ولفت إلى أن إجراء العملية لا يستغرق أكثر من نصف ساعة أو ساعة عند الإصابة بالسمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن السمنة المفرطة تعتبر مرض مزمن، ويصاحبها الكثير من الأعراض مثل الصعوبة في التنفس، او الشخير ليلا، أو الشعور بالإرهاق المستمر.



بالفيديو.. استشاري: عملية التكميم تُجرى لكل الأعمار بدون مشاكل

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن خفض الوزن يساعد على ممارسة الحياة بشكل طبيعي للغاية، والتخلص من أمراض السمنة مثل السكر والضغط.



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن عملية التكميم من العمليات التي تجرى لكل الأعمار بدون مشاكل، وهناك تقدم رهيب في استخدام الدباسات الذكية التي تعتمد على الكومبيوتر.

ولفت أن عملية التكميم من العمليات الفعالة، والآمنة جدًا عند إجرائها في مكان متمكن في إجراء العملية، وتحتاج إلى فريق لمتابعة الحالة بعد إجراء العملية، للحصول على نتيجة جيدة.

