مثلت لحظة وفاتها .. الباز يعرض أبرز 3 مشاهد قدمتها دلال عبدالعزيز

قال الإعلامي محمد الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "دلال عبدالعزيز ربنا يرحمها ويجازيها خير، كانت سند لناس كثير، كانت ست خيرة، ربنا أجرى الخير على يديها".

وأضاف محمد الباز : "الفنان والمبدع يرحل بجسده فقط لكن يبقى أثره، الناس حزنت عليها بجد، وكأن جزء عزيز انتزع منهم، فأسرة الفنان الراحل سمير غانم أسرة مصرية مسالمة، لم نسمع عن خلاف هم طرف فيه، كانوا دائما مصدر بهجة في حياة الناس".

وأردف محمد الباز: "الفنان ممكن يشهد لحظة موته وهو عايش، والفنانة دلال عبدالعزيز أبدعت في تقديم مشاهد وفاتها أكثر من مرة".

وعرض محمد الباز ثلاثة من أبرز مشاهد الوفاة التي قدمتها دلال عبدالعزيز، في أعمالها، والتي أثرت في المشاهدين، وكأنها مشاهد واقعية وليست تمثيل.

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا، اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، التي تجاوزت الـ3 أشهر، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي في مايو الماضي.