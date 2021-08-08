بعيدا عن التلوث.. 3 أسباب وراء تغير بحر إسكندرية إلى اللون الأخضر

كشفت الدكتورة أماني إسماعيل عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، حقيقة تلوث البحر بمحافظة الإسكندرية بعد تغير لونه، نافية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا التغير بسبب المصطافين أو زيادة المخلفات.

وقالت أماني إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء DMC" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" ارتفاع درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية، وعدم حركة المياه بشكل جيد وطبيعي، هو السبب الرئيسي في ظهور بقع خضراء وهائمات نباتية بالبحر"، إضافة ارتفاع الأملاح المغذية التي تكون بسبب مياه الصرف.

وتابعت إسماعيل:" في حال كان الشاطئ مغلقا وتظهر فيه مثل تلك الهائمات، فذلك يؤدي لوجود مشكلات كبرى بتأثيرات غير جيدة، والسبب في ظهور تلك الهائمات البحرية ارتفاع درجات الحرارة".



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محافظ الإسكندرية يقوم بجولة مفاجئة بشارع البيطاش بالعجمي

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة بشارع البيطاش بنطاق حي العجمي.

يأتي ذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة ومتابعة الإنضباط بالشوارع ومنع كافة أشكال المخالفات والتعديات على مستوى الأحياء.

وخلال الجولة، رصد المحافظ وجود بعض تراكمات للقمامة، وعلي الفور استفسر من المواطنين عن عدد مرات رفع القمامة بالشارع حيث أفادوا بأنها مرضية ويتم رفعها بشكل دوري.