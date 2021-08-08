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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعيدا عن التلوث.. 3 أسباب وراء تغير بحر إسكندرية إلى اللون الأخضر

صدى البلد

كشفت الدكتورة أماني إسماعيل عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، حقيقة تلوث البحر بمحافظة الإسكندرية بعد تغير لونه، نافية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا التغير بسبب المصطافين أو زيادة المخلفات.

وقالت أماني إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء DMC" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:"  ارتفاع درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية، وعدم حركة المياه بشكل جيد وطبيعي، هو السبب الرئيسي في ظهور بقع خضراء وهائمات نباتية بالبحر"، إضافة  ارتفاع الأملاح المغذية التي تكون بسبب مياه الصرف.

وتابعت إسماعيل:" في حال كان الشاطئ مغلقا وتظهر فيه مثل تلك الهائمات، فذلك يؤدي لوجود مشكلات كبرى بتأثيرات غير جيدة، والسبب في ظهور تلك الهائمات البحرية ارتفاع درجات الحرارة".


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أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة بشارع البيطاش بنطاق حي العجمي.

 

يأتي ذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة ومتابعة الإنضباط بالشوارع ومنع كافة أشكال المخالفات والتعديات على مستوى الأحياء.

 

وخلال الجولة، رصد المحافظ وجود بعض تراكمات للقمامة، وعلي الفور استفسر من المواطنين عن عدد مرات رفع القمامة بالشارع حيث أفادوا بأنها مرضية ويتم رفعها بشكل دوري. 

محافظة الاسكندرية محافظ الاسكندرية درجات الحرارة اللواء محمد الشريف مواقع التواصل الاجتماعي تلوث البحر

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