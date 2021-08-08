عيد ميلاد إجلال زكي.. تزوجت ثلاث مرات وأدت دور زوجة طه حسين

يوافق اليوم، عيد ميلاد الفنانة إجلال زكي، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1951، لأب مصري يعمل طيار.

ورغم قلة أعمالها، واختفائها عن الوسط الفني لفترة طويلة، إلا أن الجمهور لا ينسى إجلال زكي، أو "نادية"، بطلة مسرحية «سُك على بناتك»، والتي قال فيها نجم المسرحية فؤاد المهندس، جملته الشهيرة: «الأدب نادية.. هو فيه زي نادية!!»، ثم حول رأيه فيما بعد قائلًا: «بلاها نادية.. خد سوسو».

وقبل عدة أشهر، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان إجلال زكي، بعدما اختفت عن الأضواء لسنوات عدة، فتبدلت ملامحها بشكل كبير عما كانت عليه، في فترات الشباب والجمال والوجه المُشرق.



وإليكم عدد من المعلومات عن إجلال زكي، في عيد ميلادها الـ68:

- حصلت إجلال زكي على ليسانس آداب عام 1973.

- بدأت إجلال زكي مشوارها في برامج الأطفال مع «ماما سميحة» ثم عملت كمذيعة في الإذاعة.

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- كان مسلسل «البوسطجي» أول أعمال إجلال زكي في الدراما.

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- وأدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيًا في فيلم قاهر الظلام.

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- تزوجت إجلال زكي 3 مرات، هم على التوالي: (الممثل محمد خيري، ثم المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، ثم الكاتب نادر أبو الفتوح».