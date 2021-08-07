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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منذ عشر سنوات.. أحمد عبد الله يكشف تفاصيل كتابة فيلم 200 جنيه

أحمد عبد الله
أحمد عبد الله

كشف المؤلف أحمد عبد الله بعض التفاصيل عن فيلمه الجديد “200 جنيه” والذى من المقرر أن يعرض فى منتصف أغسطس وتحديدا يوم 18. 

وقال احمد عبد الله فى تصريح خاص : العمل بدأت فى كتابته منذ عشرة سنوات تقريبا وكان فى البداية يقوم باخراجه سامح عبد العزيز وكان يطلق على اسم الفيلم “قصة حياة 200 جنيه الى أن تم الاستقرار على المخرج محمد امين بسبب الظروف التى مر بها سامح فضلا عن انشغاله فى تصوير أعمال رمضانية وكان ذلك سببا فى تأجيل الفيلم فضلا عن فيروس كورونا. 

وأضاف أحمد عبد الله : قرر المنتج الاستعانة بالمخرج محمد امين الذى يعد اول تعاون بينى وبينه رغم اننا دفعة تخرج واحدة.

قصة 200 جنيه 

وكشفت الفنانة ليلى علوي تفاصيل جديدة عن فيلم 200 جنيه ، مشيرة أن الفيلم " مكتوب حلو قوي  وفيه ممثلين عظماء وكل اللي بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج.

وأوضحت ليلى علوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " شافكي المنيري "، في برنامج "التاسعة" ، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن بطل الفيلم هو ورقة الـ 200 جنيه، مشيرة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوي على عدد من الشخصيات والمواقف التي سيرى فيها المشاهدون أنفسهم في هذه الشخصيات.

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وتابعت أن بطل الفيلم هي الـ200 جنيه ولها رحلة مع كل أبطال الفيلم ، كما اشارت الي أنها سعيدة بتعاونها مع السيناريست والمخرج محمد أمين في هذا العمل، مضيفة أنها تعاونت معه من قبل في فيلم "التاريخ السري لكوثر" الذي يتبقى له يوما حتى تنتهي من تصويره كاملا.

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي. 

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