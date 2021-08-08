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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. اليوم العالمي للقطط أكلات تسعد وأخرى تضر.. ودراسة: اتباع نظام «الكيتو» في التخسيس يؤدي إلى 7 أمراض تهدد الحياة

اليوم العالمي للقطط
اليوم العالمي للقطط

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

فى اليوم العالمى للقطط..تطور طفرة خطيرة لـ Covid في الحيوانات الأليفة
 

تسببت متغيرات COVID في إبطاء طريق المملكة المتحدة للخروج من الإغلاق ولكن ماذا يحدث إذا ظهر متغير أكثر فتكًا في الحيوانات الأليفة؟

البريطانيون هم أمة من محبي الحيوانات الأليفة ، ماذا سيحدث إذا أصبح أصدقاؤنا ذوو الأرجل الأربعة سفينة لمتغير Covid الأكثر فتكًا؟ ما إذا كان الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر ظل قيد التحقيق منذ فترة طويلة، ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما إذا كان يمكن أن تظهر طفرة خطيرة أخرى في الحيوانات ثم تنتقل إلى البشر، ما العلم وراء هذا؟ هل يجب أن نقلق؟
 

اليوم العالمي للقطط... اكلات تضر قطتك على عكس الإنسان 
 

يحتفل محبو القطط باليوم العالمي للقطط الموافق 8 أغسطس حيث أقيم اول احتفال باليوم العالمى للقطط عام ٢٠٠٢ من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.
 

فى اليوم العالمي للقطط أكلات تسعد قطتك باهظة الثمن 

 

يحتفل محبي القطط اليوم باليوم العالمي للقطط الموافق 8 أغسطس وكان اول احتفال به فى عام 2002 من قبل الصندوق الدولي للرعاية بالحيوان، نعتقد أن الحفاظ على نظام غذائي غني بالمغذيات هو مفتاح قطة سعيدة وصحية، حوّل إعداد الوجبة إلى وقت للترابط مع القطط الودودة من خلال تخزين هذه الأطعمة البشرية الصحية التي يمكن للقطط تناولها.

مشروب مضاد للشيخوخة ينظم الكوليسترول وضغط الدم

يمكن أن يتسبب الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في حدوث عدد لا يحصى من المضاعفات الصحية إذا تركت دون علاج، قد يكون مشروبًا واحدًا أساسيًا لدرء مخاطر كلتا الحالتين، تشترك مطاحن ليبرتي ميلز الخبيرة في التغذية ببعض الفوائد الصحية التي يمكن أن يقدمها أحد العصائر المشهورة.

دراسة: اتباع نظام «الكيتو» في التخسيس يؤدي إلى 7 أمراض تهدد الحياة
 

وجدت دراسة جديدة تم تصنيفها على أنها "المراجعة الأكثر شمولاً حتى الآن" أن اتباع نظام كيتو الغذائي ، والذي يحد باختصار من تناول الكربوهيدرات ويشجع على تناول الدهون عالية الجودة باعتدال ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسبعة أمراض تهدد الحياة .
 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8 /8/ 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8 /8/ 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها اليوم خبيرة الأبراج ماغي فرح. 

اليوم العالمي للقطط اليوم العالمي القطط دراسات ابراج

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