في اليوم العالمي للقطط.. تطور طفرة خطيرة لـ كورونا في الحيوانات الأليفة

يحتفل محبو القطط باليوم العالمي للقطط الموافق 8 أغسطس حيث أقيم اول احتفال باليوم العالمى للقطط عام ٢٠٠٢ من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.



في وقت مبكر من أبريل 2020 ، ظهرت أدلة على أن القطط يمكن أن تكون مصابة بـ SARS-CoV-2 وكشفت الدراسة أيضًا أن القطط ستنقل العدوى إلى قطط أخرى خلال نفس الشهر في ظل ظروف معينة.

كان العلماء في جميع أنحاء العالم يدرسون بشكل يائس انتقال عدوى Covid من البشر إلى الحيوانات لمعرفة مدى خطورة هذه المشكلة.







تحذير Covid: الكلاب أقل عرضة للإصابة بـ SARS-CoV-2



في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب إصابة بعض الأنواع بفيروس SARS-CoV-2 مرضًا فعليًا وما يترتب على ذلك من مشكلات صحية للحيوانات.

ولكن يبدو أن هناك أدلة محدودة على انتقال الفيروس بين الحيوانات الأليفة وأصحابها وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وفقًا لبياناتهم، هناك أدلة على انتقال الفيروس من البشر إلى القطط، لكن هناك القليل جدًا من الأدلة على انتقال القطط للفيروس إلى أصحابها، علاوة على ذلك هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى قطط أخرى في ظروف غير معملية، أي المواقف العادية.

كتب مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على موقعه على الإنترنت: "بناءً على المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن خطر قيام الحيوانات بنشر SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، يعتبر منخفضًا".

لكن مركز السيطرة على الأمراض أضاف ملاحظة تحذيرية: "ما زلنا نتعلم عن هذا الفيروس ، لكننا نعلم أنه يمكن أن ينتشر من البشر إلى الحيوانات في بعض المواقف ، خاصة أثناء الاتصال الوثيق.

"هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم ما إذا كان يمكن أن تتأثر الحيوانات المختلفة بـ COVID-19 وكيف يمكن ذلك".