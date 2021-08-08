عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للقطط.. تطور طفرة خطيرة لـ كورونا في الحيوانات الأليفة

القطط
القطط

يحتفل محبو القطط باليوم العالمي للقطط الموافق 8 أغسطس حيث أقيم اول احتفال باليوم العالمى للقطط عام ٢٠٠٢ من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.

في وقت مبكر من أبريل 2020 ، ظهرت أدلة على أن القطط يمكن أن تكون مصابة بـ SARS-CoV-2 وكشفت الدراسة أيضًا أن القطط ستنقل العدوى إلى قطط أخرى خلال نفس الشهر في ظل ظروف معينة.

كان العلماء في جميع أنحاء العالم يدرسون بشكل يائس انتقال عدوى Covid من البشر إلى الحيوانات لمعرفة مدى خطورة هذه المشكلة.
 

txt

"شهد القط" تهدي فوزها بالجائزة الدولية للرسم من المؤسسة العالمية للفنون باليابان إلى الرئيس السيسي

txt

حزب الله وإسرائيل|لعبة القط والفار هل تعيد لبنان إلى ما قبل 2006؟



تحذير Covid: الكلاب أقل عرضة للإصابة بـ SARS-CoV-2 


في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب إصابة بعض الأنواع بفيروس SARS-CoV-2 مرضًا فعليًا وما يترتب على ذلك من مشكلات صحية للحيوانات.

ولكن يبدو أن هناك أدلة محدودة على انتقال الفيروس بين الحيوانات الأليفة وأصحابها وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وفقًا لبياناتهم، هناك أدلة على انتقال الفيروس من البشر إلى القطط، لكن هناك القليل جدًا من الأدلة على انتقال القطط للفيروس إلى أصحابها، علاوة على ذلك هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى قطط أخرى في ظروف غير معملية، أي المواقف العادية.

كتب مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على موقعه على الإنترنت: "بناءً على المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن خطر قيام الحيوانات بنشر SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، يعتبر منخفضًا".

لكن مركز السيطرة على الأمراض أضاف ملاحظة تحذيرية: "ما زلنا نتعلم عن هذا الفيروس ، لكننا نعلم أنه يمكن أن ينتشر من البشر إلى الحيوانات في بعض المواقف ، خاصة أثناء الاتصال الوثيق.

"هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم ما إذا كان يمكن أن تتأثر الحيوانات المختلفة بـ COVID-19 وكيف يمكن ذلك".

اليوم العالمي اليوم العالمي للقطط ازياء القطط كوفيد 19 كورونا

موضوعات متعلقة

أحدث فيروس كورونا يأتي من الكلاب

كيف يساعد الزنك في الحماية من فيروس كورونا

بعد سلبية مسحة دلال عبد العزيز.. تعرف على الآثار الجانبية لـ كورونا ومدتها في الجسم

الموجة الثانية لـ COVID-19: افعل ولا تفعل للتبرع بالبلازما

ترشيحاتنا

تنقل وديات أوروبا.. تردد قنوات أبوظبي الرياضية على نايل وعرب سات‎

تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12

دلال عبد العزيز قبل وفاتها: مقدرش اتأخر عن عزا.. ودلوقتي الموت بقى كتير

تفجير جديد في كابول.. طالبان تواصل استهداف طياري الجيش الأفغاني

هل الهجرة النبوية مجرد انتقال من مكان لآخر ؟ علي جمعة يرد

حطب: نستعد من الآن لأولمبياد باريس.. وسنشارك بـ 4 ألعاب جماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ