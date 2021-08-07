"شهد القط" تهدي فوزها بالجائزة الدولية للرسم من المؤسسة العالمية للفنون باليابان إلى الرئيس السيسي

قالت شهد القط على الجائزة الدولية للرسم إنها تبلغ من العمر ستة عشر عامًا، كما عبرت عن سعادتها بالفوز في المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية، كاشفة أن تنظيم هذه المسابقة المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان، والتي يشارك فيها أكثر من 35 دولة حول العالم.

وأضافت شهد القط عبر زووم فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أنها شاركت في مسابقة هذا العام بلوحة تحمل عنوان "الحارة المصرية"، لافتة "أسرتي تقدمت تقدمت بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بعد وعد الوزيرة بمنح شهد جائزة تشجيعية".

وأشارت شهد القط، إلى أنها سعيدة جدًا بالفوز بالمسابقة، معقبة "لما السفارة المصرية في اليابان اتصلت بنا تقولنا على الخبر لم أصدق من الفرحة"، وأضافت "أشكر الوزيرة على كلامها الجميل ودعمها لي، وأنا عملت فيديو باللغة الإنجليزية بناء على طلب السفارة المصرية في اليابان".

وأكدت شهد القط أنها أهدت تلك الجائزة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، ووزيرة الثقافة، مكملة "اللوحة بعنوان «الحارة المصرية»، وبعدما عرفت بالمسابقة من خلال المدرسة، فكرت في رسم الحارة المصرية القديمة، اللى شفتها في الأفلام الأبيض والأسود مع بابا وماما".

وأوضحت شهد القط "بحثت عن شكل الشوارع والمباني والحياة القديمة من ملابس السيدات، وخاصة الملاية اللف، غطاء الرأس للسيدات، والطربوش الرجالي، بالإضافة إلى ما حكاه لي بابا عن سلوكيات الحياة الاجتماعية في الحارة، وكذلك إلى ما قرأته واطلعت عليها عن الفنانين اللي رسموا الحارة المصرية من قبل، فكونت صورة لها في خيالي وجربت رسمها إلى أن وصلت للوحة اللى عجبتني ولونتها وقدمتها للمشاركة".