حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8 /8/ 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها اليوم خبيرة الأبراج ماغي فرح.





حظك اليوم برج الحمل الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك

عاطفياً واجتماعياً

أنت تعلم جيدا أن الحبيب يحاول أن يقدم لك كل مافى وسعة لإسعادك حاول أن تبادله نفس الشعور ، لتكون الحياة أكثر سعادة واستقرار نفسى، لا تتجنب مواجهة المشاكل الصغيرة فتكبر دون أن تشعر حاول دائما حلها أول بأول وسيكون ذلك أفضل لكلا الطرفين

صحياً

حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي , الحركة والتغذية السليمة كفيلان بضمان صحة جيدة.

حظك اليوم برج الثور الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

لا تعتبر نفسك شخصاً غير كفؤ إذا لم تستطع منع الأحداث السيئة من الحدوث ولكني سأعتبرك غير كفؤ إذا لم تتعامل معها بشكل صحيح

عاطفياً واجتماعياً

لا تتردد في طرح أفكارك اليوم على الشريك، قد تعيش بعض التناقضات العاطفية والعائلية عليك ايجاد حلول لها سليمة، عليك المساواة بين الأطراف وقرر انت والشريك القرارات سوياً الشريك ينتظر منك بعض الدعم المعنوى لتكون الحياة فى طريق أفضل.

صحياً

رفه عن نفسك ببعض الفعاليات والنشاطات، النوم المبكر والاستيقاظ المبكر من الأمور التى ستدعم صحتك حاول أن تجعلها نظام لحياتك لا يقبل التغير.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

اليوم جيد للخطوات الايجابية وللعلاقات وللسفر وللتعبير عن نفسك فكن صادقا لأنك تدرك أهمية الدور الذي تلعبه في حياة الآخرين و ربما تستعيد علاقة بشخص قديم

عاطفياً واجتماعياً

سمائك الغرامية مشمسة اليوم , تفكر بالشريك كثيراً , إذا قررت الخروج عن الأساليب الروتينية التقليدية، سترى فرصاً عاطفية تنفتح أمامك ، ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية اتخذ أسلوب حياة أكثر رؤيّة.

صحياً

شرب الشاي والقهوة والمياه الغازية لا يغني عن شرب الماء، لاتخلط على نفسك بهذا الأمر، والحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي اذا تاحت لك الفرصة.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

تحتاج للاحتفاظ بهدوئك اليوم وتتجنب كل المواجهات المحتملة والحد من مستوى توترك. و انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاً , و كن حاسما بقراراتك

عاطفياً واجتماعياً

يجب أن توسع مفهومك عن الحب بشكل أكبر، وتفكر في المسؤوليات والحياة على المدى الطويل , اجلس مع نفسك قليلاً وادرس خطواتك جيداً , وفي ظل هذا كله حاول أن تستعيد التوازن فى العلاقات وخاصتاً العائلية وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية.

صحياً

تناول الأطعمة المحتوية على سكريات تزيد من الاحساس بالجوع بعدها . لذا انتبه , و يعطيك الهواء النقي عقدًا جديدًا من الحياة لذا حاول ان ترفه عن نفسك

حظك اليوم برج الأسد الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك

عاطفياً واجتماعياً

للأعزب: وسع علاقتك الاجتماعية، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي. لقد انتهى وقت الكسل والتردد , بالنسبة للمرتبط تشير التوقعات اليوم : حاول تجاوز المعاكسات مع الشريك اليوم , ولاتكن مزاجياً في بعض الاوقات

صحياً

أبعد كل ما تشك بأنه ممرض، وخصوصا المأكولات التي سببت لك سابقا مشكلة صحية حاول ان تمتع بالطبيعة اكثر ابحث عن مكان هادئ لتمضية بعض الوقت اليوم.

حظك اليوم الأحد برج العذراء 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

حاول أن تأقلم مشاكلك حتى لا تترك أثارها السيئة على مستقبلك فيتحطم أمام عينك تعبك , وحاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتصل الى منالك

عاطفياً واجتماعياً

العذراء حكيم جداً في العاطفة وقراراتك دائماً صائبة شارك الحبيب بها وخذ برأيه دائماً قد يفاجئك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك.

صحياً

يجب تناول 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل . إنتبه لصحتك ولا تهمل أيّ عارض، إنتبه لصحتك ولسلامة قلبك.

حظك اليوم برج الميزان الأحد على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

يوفر لك هذا اليوم فرصة للتعمق في بعض الموضوعات او المشاريع ويجعلك تتغلب على المعوقات أذا فكرت جيداً بامورك , و حاول ألا تتسرع قدر الإمكان ولا تقدم على أى خطوة غير محسوبة وفكر مرتين فى كل شيء قبل التنفيذ.

عاطفياً واجتماعياً

عقلك يتحكم في أغلب الأمور وقد تبدو قاسياً قليلاً بنظر الشريك لكن هذه القسوة ضرورية للحفاظ على صلب العلاقة , وضح الافكار لشريكك دائماً ولا تجعله يفسر الامور من تلقاء نفسه , وخطط للمستقبل لضمان العلاقة وكن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك للوصول الى العلاقة المثالية

صحياً

حاول أن تغير بعض الشيء من نمط حياتك ومن عاداتك الغذائية والصحية , حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم في وجبة الافطار لتمدك بالطاقة عبر ساعات النهار

حظك اليوم برج العقرب الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

تتلقى تأثيرات إيجابية طوال اليوم، والعوامل الإيجابية المتضافرة تجعلك تنطلق بثقة عالية بالنفس، وقد تخضع لضغط عملي اليوم لكن بصبرك سوف تنتهي.

عاطفياً واجتماعياً

تتمتع بقدر من الذكاء العاطفي، لا تتردد فى الإفصاح عن كل مايزعجك فأنت من الأشخاص الحساسة في كثير من المواقف ولا مانع من النقاش الصريح اليوم مع الشريك بهذا الخصوص، وتذكر الاحترام المتبادل والمصارحة يضمنان علاقة سليمة وناجحة.

صحياً

تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، لاتفكر كثيراً في شؤون سياسية أو مالية أو غربة تسبب لك الصداع، اغتنم فترة شبابك لبناء جسد قوي.

حظك اليوم برج القوس الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

اعمل وتصرف بحسب نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك واعرفها جيدًا. وانت قادراً على ضبط الأمور الخاصة بك , فهنيئاً لشجاعتك واصرارك.

عاطفياً واجتماعياً

حاول قدر الإمكان أن تظهر الحب والمودة لشريك حياتك من خلال لفتات صغيرة ومؤثرة جدًا كرسالة صوتية او كتابية رومنسية وهذا يحفر أثره بعمق فى نفس الشريك وفى مشاعره ويساعدك على تطوير العلاقة والانتقال بها إلى مرحلة أعمق

صحياً

وضعك الجسدي جيد، بعض الامراض العرضية امر طبيعي فجسد الانسان متعرض للوعكات دائماً فالجسد روح وليس قطعة صخر لاترهق نفسك في الذي يعنيك والذي لا يعنيك.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

حاول أن تحصل على بعض الاسترخاء وتهدئ أعصابك اذا واجهتك بعض المعاكسات في اوقات العمل , لكل شيء حل ولا داع للتذمر كثيراً المسئوليات موجودة في حياة الكل منا وهي شرط اساسي في الحياة.

عاطفيا واجتماعياً

الصعيد العاطفي للأعزب: لا تحاول قفل أبواب قلبك أمام الحب فربما يكون المعوض لك لما مررت به من فترات سيئة فى حياتك الماضية، الصعيد العاطفي بالنسبة للمرتبط : أمضي هذا اليوم بالقرب من الشريك، مغادراً الجمود، مستغنياً عن العقلانية التي عرفت بها والرصانة التي تسيطر عليك. لابأس ببعض الجنون

صحياً

انتتبه لنوعية المأكولات التي تتناولها وابتعد عن الغنية بالدهون والشحوم او تناول حصص صغيرة منها , وتذكر الرياضة والتغذية السليمة كفيلان بضمان صحة جيدة.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 8/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

قد تحقق نتائج إيجابية فى هذه الفترة على الصعيد المالي , لذالك احسن استغلال اموالك لتحقق بعض الأمال حتى لو في المستقبل القريب

عاطفياً واجتماعياً

الحب هو النقطة المضيئة في حياة مواليد الدلو، ولاتستطيع العيش بدون الحب لذا احرص على الصدق والثقة بعلاقتك وقوي الروابط الاجتماعية الاسرية لك وللشريك , لتنعم بحياة هادئة مرنة وعلى مزاجك بعيداً عن الخلافات والصراعات.

صحياً

نم باكراً وقم باكراً، وخصص وقت للاعمال ووقت للترفيه ولاتخلط الامور وابتعد عن العيش بعشوائية للحصول على صحة افضل

حظك اليوم الأحد 8/8/2021 برج الحوت على الصعيد العاطفي والمهني والصحي



مهنياً ودراسياً

تمتلك أفكاراً غير عادية و ربما في أكثر من مجال واحد ، عجل باستغلالها لصالحك او طور من مهاراتك، لاتتردد في اعطاء الكلمة في إعطاء الكلمة إلى كلّ شخص يهمك امره

عاطفياً واجتماعياً

احذر بعض الكلمات او التصرفات اليوم , لاتطلب من الشريك قبل ان تعرف حالته المزاجية كي تتجنب الرفض بشكل عام البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات قد يكون جميلاً أحياناً كثيرة

صحياً

حاول أن تمضي اليوم بطريقة اقل ارهاقاً لتجد بعض الوقت في المساء للترفيه بصحة جيدة ومعنويات عالية.