اليوم العالمي للقطط.. أكلات تضر قطتك وتصيبها بمشاكل خطيرة

اليوم العالمي للقطط، يحتفل محبو القطط باليوم العالمي للقطط الذي يوافق 8 أغسطس، حيث أقيم اول احتفال باليوم العالمى للقطط عام ٢٠٠٢ من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.



أطعمة تضر قطتك

يجب تجنب إطعام قطتك بأغذبة الإنسان، بينما تعني المشاركة الاهتمام في العديد من الأوساط البشرية.

الأطعمة السكرية أنواع الشوكولاتة

العديد من الحلويات السامة لها سمية خطيرة تحتوي جميع أنواع الشوكولاتة على منبه مرير المذاق يُعرف باسم الثيوبرومين، والذي يمكن أن يسبب ارتعاشًا في العضلات ونوبات صرع والعديد من مشاكل القلب الخطيرة لقطتك .



الكافيين



منبه آخر، له تأثير مماثل مثل الأطعمة السكرية، حيث يسبب نوبات ومشاكل القلب الخطيرة لقطتك.





العجين النيء

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي في القطط، ابعد القطة عن المطبخ أثناء الخبيز.





الكحل

يؤدي تناول الكحول بكميات ضئيلة إلى تلف شديد في الدماغ أو فشل كبدي لحيوان أليف صغير.

أين تجد أطعمة بشرية يمكن أن تأكلها القطط

إذا كانت قطتك تعاني من تساقط الشعر، أو ترقق المعطف، أو جفاف الجلد، أو مشاكل تجميلية أخرى، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نظام غذائي يفتقر إلى المغذيات يحتوي كل منتج من أغذية الحيوانات الأليفة على وجبة أفوكادو غنية بالمغذيات، مجففة ومطحونة من لب الفاكهة، وزيت الأفوكادو كمصدر مفيد للدهون والفيتامينات الأحادية غير المشبعة، اعثر على منتجات أغذية الحيوانات الأليفة الصحية والشهية في متجر عبر الإنترنت.

مصدر المعلومات موقع AvoDerm Natural.