مشروب مضاد للشيخوخة ينظم الكوليسترول وضغط الدم

يمكن أن يتسبب الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في حدوث عدد لا يحصى من المضاعفات الصحية إذا تركت دون علاج، قد يكون مشروبًا واحدًا أساسيًا لدرء مخاطر كلتا الحالتين، تشترك مطاحن ليبرتي ميلز الخبيرة في التغذية ببعض الفوائد الصحية التي يمكن أن يقدمها أحد العصائر المشهورة.



وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول مشروب مضاد للشيخوخة يمكنه تنظيم الكوليسترول وضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن برفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. عندما تصلب الشرايين وتضيق بسبب ترسبات الكوليسترول والكالسيوم ، يضطر القلب إلى الضغط بقوة أكبر لضخ الدم. يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و B و C و K ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في ترويض الالتهاب على الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودًا ، يشرح ليبرتي ميلز ، خبير إثبات التغذية ، كيف يمكن أن تساعدنا الأطعمة الفائقة في العيش لفترة أطول .

ضغط الدم

يحتوي الكرفس على مستويات عالية من الكومارين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل عدد هرمونات التوتر في الجسم ، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم.



وأوضح ليبرتي: "ربما تعود الادعاءات الشائعة المضادة للالتهابات من عصر الكرفس إلى احتوائه على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الكومارين ، والتي تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته.

"علاوة على ذلك ، يمكن لمادة كيميائية ضوئية تسمى الفثاليدات ، إرخاء أنسجة جدران الشرايين وتقليل ضغط الدم.

"عندما يرتفع ضغط الدم ، فإنك تضع ضغطًا على جميع أعضائك ، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية ، لذلك من الجيد دائمًا الحفاظ عليه في النطاق الصحي. وجدت العديد من الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس قد تخفض ضغط الدم عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين ".



الكوليسترول

يمكن أن يعمل نفس المركب المسؤول عن خفض ضغط الدم على تقليل الكوليسترول عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء.



من المعروف أن شرب الكرفس يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بما يصل إلى سبع نقاط ، وذلك بفضل المادة الكيميائية 3-n-butylphthalide (3nB).

قال ليبرتي: "يعتبر عصير الكرفس إضافة ممتازة إلى نظام غذائي من تناول" الكوليسترول الجيد "على" الكوليسترول الضار "، للحفاظ على عيشك حياة صحية".

وجدت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الكرفس يقلل من تركيز الكوليسترول الضار LDL الطبيعي ، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول."



خصائص مكافحة الشيخوخة

يمكن لشرب عصير الكرفس أن يحسن نسيج الجلد ، من خلال توفير فوائد مضادة للشيخوخة من خلال فيتامين ك وفيتامين سي.

وأشار ليبرتي: "بما أن عصير الكرفس يحتوي على 95 في المائة من الماء ويحتوي على إلكتروليتات ، فهو وسيلة ممتازة لترطيب أكبر عضو في الجسم. الجلد.

"الترطيب ضروري ليس فقط لقوام البشرة ، ولكنه يمنحك أيضًا توهجًا.

يحتوي كوب واحد من عصير الكرفس على 16 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي ، وهو أمر ضروري لتخليق الكولاجين. الكولاجين ضروري لمنح البشرة مظهرًا شابًا ".

داء السكري

يعتبر الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من مرض السكري.

علاوة على ذلك ، يحتوي العصير على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بشكل ملحوظ ، والذي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر في الدم الصحية.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكرفس في تنظيم ارتفاع السكر في الدم ، وبالتالي زيادة حساسية الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز.

لاحظ ليبرتي: "لقد وجدت الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس الذي يُعطى لفئران السكري يحسن مستويات الأنسولين والجلوكوز لديهم ، ويقلل أيضًا من وزنهم ويزيد من نشاط إنزيم مضادات الأكسدة."





آثار جانبية

على الرغم من أن الكرفس له العديد من الفوائد الصحية للصحة ، إلا أن ليبرتي تحذر من أن محتوى الكرفس العالي من الملح وفيتامين K ، يمكن أن يتفاعل مع أدوية أخرى.

وأوضحت: "يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم توخي الحذر وتغيير مستويات فيتامين K بشكل جذري ، حيث يمكن أن يتداخل مع أدوية مثل الوارفارين. استشر دائمًا أخصائيًا طبيًا قبل القيام بتنظيف العصير ".

كما تقترح ليبرتي شرب العصير أول شيء في الصباح على معدة فارغة لجني فوائد الخضروات.

وأضافت: "يقول العديد من الأطباء أنك لا تزال تحصل على جميع الفوائد إذا شربت عصير الكرفس في أي وقت من اليوم. إن وفرة الفيتامينات والمعادن لن تضيع إذا تناولت العصير في وقت لاحق من اليوم ".