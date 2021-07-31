استشارى ذكورة يوضح أسباب ضعف الانتصاب لدى الرجال

قال الدكتور خالد سالم ، استشارى أمراض الذكورة ، إن العضو الذكرى عندما ينتصب يتجمع بداخله الدم وتقوم بحبسه بطريقة معينة بحيث يكون هناك ضغط عالى وصلابة داخل العضو الذكرى .



وأوضح " سالم " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن العوامل التى تتحكم فى ضعف الانتصاب 3 أمور اولها الجهاز العصبى المركزى كناحية نفسية وذلك عن طريق الجهاز السمبساوى ، البارسمساوى واللذان يعملان بدورهما على انتصاب او ارتخاء العضو الذكرى .

وأشار إلى أن أولى علامات الاكتئاب هو ضعف الانتصاب والعكس صحيح لافتا إلى أن 60% من ضعف الانتصاب لدى الرجال سببه الادوية .



وأضاف استشارى أمراض الذكورة، فى تصريحات سابقة أن طرق علاج ضعف جودة الحيوان المنوي هى البحث عن سبب تلك المشكلة عن طريق المؤشرات.

وأشار استشارى أمراض الذكورة، إلى أن مسألة الجودة يتم استشفائها بطريقة مباشرة، موضحا أنه عندما تكون تلك المؤشرات سيئة، فتكون حينها الجودة سيئة.

وتابع استشارى أمراض الذكورة، أن تلك المؤشرات تكون فى نقص العدد أو زيادة فى التشوهات أو ضعف الحركة أو تكثر المادة الجينية، لافتا إلى أن المشكلة تكون فى وجودها باطنيا.

وأكد استشارى أمراض الذكورة، أن أهم أسباب حل مشكلة ضعف الانتصاب هو تحديد المشكلة وعلاجها، ومنها نقص هرمون الذكورة ويكون علاجه برفع هذا الهرمون، أو تغيير دواء الضغط الذى يتعاطاه المريض، وتعد هذه المرحلة الأولى من إزالة أسباب ضعف الانتصاب.

وأوضح استشارى أمراض الذكورة، أن الخطوة الأخير عن طريق الدعامات وهو الحل الجراحى وهناك أربعة خيارات فى مشكلة ضعف الانتصاب وللمريض الحرية فى الاختيار، لافتا إلى أنه فى حالة إصابة المريض بضعف انتصاب أولى من الحتمى أن يركب دعامة وهو عيب خلقى ولابد فيه من التدخل الجراحى.متابعا أن الخطوة الثانية لحل مشكلة ضعف الانتصاب هو إعطائه بعض المنشطات مثل الأدوية والتى ستساعده فى حل المشكلة وفى حال فشل هذه الخطوة أيضأ يتم اللجوء لـ "الحقن المجهرى" وهى حقنة يعطيها المريض لنفسه فى العضو الذكرى.