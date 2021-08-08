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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

BBC: ما حققه الجندي في أولمبياد طوكيو معجزة

صدى البلد

مازالت أصداء ما حققته البعثة المصرية من إنجازات فى الدورة الأولمبية بطوكيو 2020 تلقى رواجًا وانتشارًا فى وسائل الأعلام العالمية حيث سلط موقع "bbc” الضوء على ما حققه أحمد الجندي بطل مصر في الخماسي الحديث خلال مشاركته فى منافسات الأولمبياد وتتويجه بالميدالية الفضية.

وصف تقرير الـ"bbc” ما فعله الجندي بأنه عمل لا يصدق وأشبه بالـ "المعجزة" بعدما نجح فى تحويل تأخره واحتلاله المركز الثالث عشر إلى الوصول إلى المركز الثاني عند اعلان النهاية، بل وكان ينافس بقوة على الميدالية الذهبية.

وأشار التقرير إلى أن الجندي خلال لحظات اثناء السباق النهائي في "اللفة" الأخيرة البالغة 800 متر، تقدم على اللاعب البريطاني شونج الذى توج بالذهبية لكن شونج استطاع السيطرة على الأمر مجددا فى الـ200 متر الأخيرة.

واسردت الـ"bbc” ان شونج قال لنفسه انه لا يزال لديه الكثير لتحقيق الفوز وهو ما جعله في النهاية يعبر الخط أولا والتتويج بالذهبية بعد محاولة مميزة من الجندي الذى حقق أمرا عظيما هو الآخر بتحقيق الفضية بعد عمل شاق وتحويل تأخره إلى نجاح.

جدير بالذكر أن أحمد الجندي حقق إنجازا تاريخيا بعدما توج بفضية الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.

وتعتبر هذه الميدالية هي الفضية الأولى لبعثة مصر في طوكيو.

وكسرت مصر عدد الميداليات المحقق في دورة أثينا 2005 بخمس ميداليات بعد تحقيق 6 ميداليات في طوكيو 2020.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

البعثة المصرية الدورة الأولمبية طوكيو 2020 أحمد الجندي الميدالية الفضية

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