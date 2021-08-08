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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة التعديلات المقترحة لمسار خطوط المياه بشارع البحر بالعريش

منابعة مسار خطوط
منابعة مسار خطوط المياه بشارع البحر بالعريش

تفقد اللواء  مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب، شارع البحر بمدينة العريش والذي تجري فيه أعمال رفع كفاءة وصرف، وذلك  بهدف تحديد ودراسة التعديلات المقترحة لمسار خطوط المياه والصرف الصحى، تحديد مسار  خطوط المياه، والانتهاء من الخطوط  بالتزامن مع عمليات رفع كفاءة الطرق، لضمان توفير  المياه للمواطنين. 

 

وصول المياه للمنازل  

وحرص رئيس الشركة، على لقاء المواطنين الموجودين بالمنطقة ووجه بسرعة الانتهاء من الاعمال الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى للتيسير علي المواطنين، وضمان وصول المياه إلى المنازل في نطاق المنطقة التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة.

وقد رافقه خلال الجولة  المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء وقيادات الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس شريف فريد رئيس قطاع التحلية.
 

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