أفغانستان.. ضربة جوية أمريكية تقتل المئات من مقاتلي طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 200 عنصر من حركة "طالبان" بغارات جوية أمريكية عنيفة على مواقع للحركة بولاية جوزجان بشمال البلاد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، نفذت قاذفات أمريكية، مساء أمس السبت غارات على مواقع للحركة في أفغانستان، لوقف تقدمها بعد أن استولت على عدد من المناطق.

وسيطرت حركة طالبان، على مدينة شبرجان عاصمة ولاية جوزجان، وفق ما أعلن نائب حاكم شبرجان بعد سقوط ثاني عاصمة ولاية في أقل من 24 ساعة في أيدي طالبان.

ويدور قتال عنيف بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان في الأجزاء الوسطى من ثلاث مقاطعات شمالية هي قندز وسار إي بول وجوزجان مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين في الاشتباكات.

وبحسب "طلوع نيوز" الأفغانية، قالت مصادر إن الاشتباكات في قندز وصلت إلى وسط مدينة قندز شمال شرقي أفغانستان. وأضافت المصادر أن بعض المباني الحكومية الرئيسية سقطت في أيدي طالبان.

وقالت مديرية الصحة العامة بالمقاطعة إن 11 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 39 آخرون في اشتباكات قندز التي بدأت مساء الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع إن مولوي هجرت قائد هجوم طالبان في هلمند قتل. وبحسب وزارة الدفاع، فإن الحادث وقع في لشكر جاه،بينما طالبان لم تعلق بعد.

وقال مصدر من المحافظة إن الاشتباكات اشتدت قرب مقر الشرطة والدوار الرئيسي وسط مدينة قندز.

وصل القتال في محافظة سار إي بول الشمالية إلى عاصمة الإقليم ومنطقة سانشاراك.

وفي غضون ذلك ، قالت مصادر إن بابور إيششي، رئيس مجلس محافظة جوزجان، حاصر عناصر طالبان مع 20 من مقاتليه بعد ساعات من الاشتباكات ضد المجموعة في منطقة خوجة دو كوه، مسقط رأس نائب الرئيس السابق المشير عبد الرشيد دوستم. إحدى المنطقتين الخاضعتين لسيطرة الحكومة في المحافظة.

وقالت مصادر إن طالبان أفرجت عن مقاتلي إيششي لكنها 'أخذته هو وأخيه' معهم. وزعمت حركة طالبان في بيان لها أن إيششي ورجاله حاصروا المجموعة.