ربنا يصبر أولادهم.. محمد جاد يقدم التعازي في وفاة دلال عبد العزيز

تقدم الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج “صباح البلد”، بخالص التعازي لأسرة الفنانة دلال عبد العزيز، والتي وافتها المنية، عن عمر يناهز الـ 81 عاما، بعد صراع دام أكثر من 100 يوم مع فيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد": بنودع الفنانة العظيمة دلال عبد العزيز التي تركت بصمة في قلوب جماهيرها معقبا: "أصعب شعور إنك تفقد الأب والأم في وقت قصير.. ربنا يصبر أولادهم".

وتابع: أعزي الفنانتين دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم ، والزميل الإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

يسرا ناعية دلال عبدالعزيز: لن تعوض.. كان بينا حاجات كتير محدش يعرفها

أعربت الفنانة يسرا، عن حزنها الكبير بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلة "الفنانة الراحلة لن تعوض هي أو زوجها".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC"، والمذاع عبر قناة " دي ام سي": "أنا بأتكلم من بيروت، وعايزة أقول إن الناس في بيروت زعلانين جدا على وفاتها ووفاة زوجها سمير غانم من قبل، وكانت علاقتي بيها من أعظم ما يكون، وكلنا كان عندنا أمل أن ربنا يشفيها".

وأشارت إلي أن ما كان يجمعها بالفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل من قبل سمير غانم، علاقات ممتدة لأكثر من كونهم زملاء في العمل الفني، كان بينا حجات كتير محدش يعرفها ولا من حق حد يعرفها، لأننا كنا بنعملها لأنها حقيقتنا من جوه، ومكناش بنعمل كده علشان نتمنظر".

وأكملت:"أنا بعزي ولادها ومصر كلها على فقدان الفنانة دلال عبدالعزيز الأخت والأم والصاحبة الجدعة العظيمة، والزوجه الرائعة، والزميلة اللي منقدرش ننسي ليها مواقف عظيمة، الله يكون في عونهم ويصبرهم على فراقهم

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وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".