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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

يبدأ حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، اليوم الأحد 8/8/2021 وحتى 14/8/2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

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ويستعرض موقع «صدى البلد» خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين»، لمنخفضى ومتوسطى الدخل.

1-  يتم شراء كراسة الشروط، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

2- يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة.

3- تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg

و يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.

ويتم كذلك طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

ويتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.


وجاءت مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي كالتالي: 

 

الشقة مساحة ٧٥ متر بسعر 164 ألف جنيه جدية الحجز بقيمة 16.4 آلاف جنيه.
الشقة مساحة 90 متر  بسعر 184 ألف جنيه جدية الحجز بقيمة 18.4 ألف جنيه.
الشقة مساحة 90 متر بسعر 197 ألف جنيه جدية الحجز بقيمة 19.7 ألف جنيه.

 

كما  أيضاً يتم طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.


وجاءت مقدمات شقق متوسطى الدخل كالتالى:

الشقة مساحة 100 متر بسعر 471 ألف جنيه  المقدم 25% يقسم على 12 دفعة ربع سنوية

الشقة 120 متر بسعر 950 ألف جنيه  المقدم 25% يقسم على 12 دفعة ربع سنوية
 

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خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

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