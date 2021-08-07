عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر

صدى البلد

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة بدر، بتفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام بمدينة بدر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وتجول الوزير بالمشروع، حيث وجه بزيادة أعداد الأشجار بالأرصفة والفراغات، والجزر، وزيادة أعداد الزهور، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذها على أعلى مستوى، كما تفقد الوزير عددا من الوحدات التى تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات.


وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتضمن 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى، بجانب تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25 ٪، كما يضم المشروع عددا من المباني الخدمية التي تم ويجري تنفيذها، لخدمة سكان المشروع.
 

الأسكان العاصمة الادارية المجتمعات العمرانية مدينة بدر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار

ترشيحاتنا

ميجان ماركل تواجه اتهامات لاذعة بسبب حملتها الجديدة

بريطانيا تدعو دول جوار أفغانستان للتعاون في مواجهة الإرهاب

جمعهما الفن والحب والمرض.. قصة زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1443.. غدا

تعرف علي السيارة الكروس أوفر الأكثر مبيعا في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

بعد وفاة دلال عبد العزيز.. أين يرقد جثمانها الآن قبل الدفن؟

تنسيق 2021.. اعرف الحدود الدنيا ومصروفات كليات الجامعات الأهلية.. وموعد عقد الاختبارات

تنسيق الجامعات 2021.. عميدة إعلام القاهرة: استقبلنا 600 طالب فى اليوم الأول من اختبار القدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ