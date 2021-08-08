بجوار سمير غانم.. آخر تجهيزات مقبرة دلال عبدالعزيز لاستقبال جثمانها| فيديووصور

رصدت كاميرا “ صدى البلد ” آخر استعدادات مقابر سمير غانم لاستقبال جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز التى توفيت أمس ، عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.
وكتب رامي رضوان عبر صفحته الرسمية بفيس بوك "لا أراكم الله مكروه في عزيز صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبد العزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.نسألكم الفاتحة والدعاء ".
وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".
وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".