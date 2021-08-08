جامعة الأزهر تؤكد دعمها لجميع المبادرات الرئاسية " حياة كريمة"

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، حرص موسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة ، برئاسة فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على دعم كافة المبادرات الرئاسية ، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف فى المقام الأول إلي مصلحة الوطن والمواطن .

وأعلن رئيس جامعة الازهر خلال تدشين ( دورة الرضاعة الطبيعية ضرورية لكل الامتياز خريجي بكالوريوس الطب والتمريض بجامعة الأزهر ، والتى نظمتها جامعة الأزهر ، دعم كافة قطاعات الجامعة دعما لجميع المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة ( حياة كريمة ) ، مشيرا إلي أن الجامعة سبق أن شاركت فى مبادرات 100 مليون صحة ، وتحرص علي المشاركة الفاعلة في جميع المبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.



ورحب رئيس جامعة الأزهر بالمشاركين فى فعاليات الندوة التي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، ومنظمة اليونسيف ، ووزارة الصحة والسكان ، وقطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتحت اشراف جمعية أصدقاء لبن الام المصرية ، برئاسة الدكتور محمود رشاد الاستاذ بقسم الأطفال بكلية طب الأزهر بالقاهرة ، ورئيس مجلس إدارة جمعية لبن الأم المصرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب البنين، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب البنات، والدكتورة امال السباعي عميدة كلية التمريض، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية طب البنات للدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز صالح مدير برنامج التغذية بهيئة اليونيسيف، والدكتور حسام عبد الله مدير مستشفى الأطفال والنساء بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، والدكتور وائل عبد الرازق وكيل وزارة الصحة، والدكتور رأفت خطاب رئيس أقسام طب الأطفال، والدكتور أحمد السعيد العوضي رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، وتنظيم وإشراف الدكتور محمود رشاد رئيس جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية، وأستاذ طب الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

فى سياق أخر .. نفت جامعة الأزهر، وجود اختبارات قدرات للقبول في كليات التمريض أو الاقتصاد المنزلى أو معاهد التمريض، كما لا يوجد اختبارات قبول لأقسام اللغات فى كليات الدراسات الإنسانية للبنات، بعدما أعلنت في بيان سابق لها أن كليات التمريض ستجرى لها اختبارات قبول.

كليات لها اختبارات في جامعة الأزهر

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استعداد مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر لبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة، التي يبدأ التسجيل بها اليوم السبت.

وأشار إلى أن الطالب الذي يرغب في التسجيل لإجراء اختبار القدرات سوف يتمكن من ذلك من خلال رابط مخصص لذلك، سوف يتم إعلانه على الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التسجيل سيكون من خلال بطاقة الرقم القومي لكل طالب، ومن خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وذلك بعد سداد مصروفات أداء الاختبار من خلال ماكينات فوري.

وأكد الشربيني أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يشهد تطورًا كبيرًا في إطار جهود الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي، وبدعم ومتابعة من فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

كما أوضح الشربيني أن هذه التجربة الإلكترونية جديدة، وإدارة الجامعة تدعم نجاحها، مشيرًا إلى أنه يُشترط للتسجيل لإجراء اختبارات القدرات أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021، بأقسامها المختلفة " العلمي _ الأدبي _ الشعبة الإسلامية".

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الكليات التي تخضع لاختبار القدرات تشمل كليات التربية بنين وبنات، وكليات التربية الرياضية للبنين والبنات، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكليات الدراسات الإنسانية للبنات ، َوكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية اللغات والترجمة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكليات تشمل الرقم القومى للطالب، وصورة منه، إضافة إلى رقم جلوس الطالب في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، بجانب عدد ثلاث صور شخصية.

كانت جامعة الأزهر، أعلنت في بيان سابق، أن هناك اختبارات قبول للإلتحاق بكلية التمريض للطالبات بالقاهرة والمعاهد الفنية للتمريض بالقاهرة ودمياط وأسيوط وكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا، وتراجعت عن عقد اختبارات القبول لهذه الكليات.