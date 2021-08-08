مرصد الأزهر يثمن جهود اليونان لمنع استغلال التنظيمات المتطرفة للاجئين

للمرة الأولى دعت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر رسميًا بما يشمل الجريمة العابرة للحدود، والتي يبلغ عدد ضحاياها 40 مليونًا تقريبًا حول العالم كجزء من الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاندماج.

جاء ذلك على لسان، صوفيا فولتيبسي نائبة وزير الهجرة واللجوء اليونانية، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث ندد عدد من المشاركين باستغلال اللاجئين خاصة النساء وابتزازهم مقابل وعود كاذبه بنقلهم إلى اليونان وأوربا.

وتحدثت "فولتيبسي" عن خطة مشتركة بالتعاون مع المنسق الوطني، إيراكليس موسكوف وكيل وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين؛ بهدف رفع كفاءة قيادات الأجهزة المعنية، كما سيتم التركيز بشكل خاص على الحماية الخاصة للقصر غير المصحوبين بذويهم خلال مرحلة البلوغ، في إطار برنامج "هيليوس" الجديد، لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا ، بحيث يمكن استمرار العمل الإنساني في هذا المجال الحرج.

وويثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جهود اليونان لاحتواء أزمة اللاجئين والحيلولة دون استغلال البعض لظروفهم المعيشية المتدهورة خاصة النساء والقصر الفئتين الأكثر عرضة للاستغلال من جانب التنظيمات المتطرفة التي لا تتوانى عن استغلال كل فرصة تسنح أمامها لتوجيه هجماتها الإرهابية ضد الدول الأوروبية.