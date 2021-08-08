شاشة إلكترونية بطول مبنى جهاز التعبئة لعرض البيانات الإحصائية لمصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يستعد لإطلاق مرصداً إحصائياً تـُعرض فيه البيانات الإحصائية لمصر في كافة المجالات ( اقتصادية - اجتماعية - بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م × 9 م ).



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه الجهاز الآن، أن ذلك يأتي في ظل ما تشهده الدولة المصريـة من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، مضيفا أن التطـور التكنولوجي يعد واحد من أهم تلك التطورات التي تشهدها الدولة في إطار السعي للحاق بالركب في كل المجالات.

وأضاف أبو بكر، أن الهدف من المرصد يتمثل في رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في إطار توجه الدولة نحو "بناء المواطن المصري" وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.



وذكر أن الجهاز يعتبر الإعلام بكافة وسائله شريك أساسي هام وفعال يساهم في نشر الوعى لدى المواطن، وينقل نبض المجتمع والمواطن المصري، مضيفا أن دور الجهاز لن يكون فقط في نشر البيانات وتنمية الفكر لدى المواطن، بل سيكون عنصر تقييم لأي عمل تشارك فيه.



وأشار أبو بكر إلي أنه مع التطور التكنولوجي أصبح هناك نقل مباشر للأحداث بشكل رهيب بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، فهناك منظومة واحدة استطاعت ان تجعل العالم عبارة عن قرية صغيرة.



ولفت إلى أن الإعلام أوجد لنفسه صناعة جديدة هي "صناعة التأثير" قادر على تحريك الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي كيان أن يعمل بمعزل عن الاعلام، كما إنه من الضرورة أن يتم تعزيز الشراكة دائما مع الاعلام والاعلاميين الأمر الذي ينعكس عن البيانات التي ينتجها الجهاز وأن تكون مؤثرة وفعالة في كل خطط الحكومة.