عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شاشة إلكترونية بطول مبنى جهاز التعبئة لعرض البيانات الإحصائية لمصر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يستعد لإطلاق مرصداً إحصائياً تـُعرض فيه البيانات الإحصائية لمصر في كافة المجالات ( اقتصادية - اجتماعية - بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م  × 9 م ).

 


وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه الجهاز الآن، أن ذلك يأتي في ظل ما تشهده الدولة المصريـة من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، مضيفا أن التطـور التكنولوجي يعد واحد من أهم تلك التطورات التي تشهدها الدولة في إطار السعي للحاق بالركب في كل المجالات.

 

وأضاف أبو بكر، أن الهدف من المرصد يتمثل في رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في إطار توجه الدولة نحو "بناء المواطن المصري" وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز  في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.


وذكر أن الجهاز يعتبر الإعلام بكافة وسائله شريك أساسي هام وفعال يساهم في نشر الوعى لدى المواطن، وينقل نبض المجتمع والمواطن المصري، مضيفا أن دور الجهاز لن يكون فقط في نشر البيانات وتنمية الفكر لدى المواطن، بل سيكون عنصر تقييم لأي عمل تشارك فيه.


وأشار أبو بكر إلي أنه مع التطور التكنولوجي أصبح هناك نقل مباشر للأحداث بشكل رهيب بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، فهناك منظومة واحدة استطاعت ان تجعل العالم عبارة عن قرية صغيرة.


ولفت إلى أن الإعلام أوجد لنفسه صناعة جديدة هي "صناعة التأثير" قادر على تحريك الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي كيان أن يعمل بمعزل عن الاعلام، كما إنه من الضرورة أن يتم تعزيز الشراكة دائما مع الاعلام والاعلاميين الأمر الذي ينعكس عن البيانات التي ينتجها الجهاز وأن تكون مؤثرة وفعالة في كل خطط الحكومة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاقتصاد التطور التكنولوجي البيانات رئيس الجهاز التخطيط والتنمية مرصدا احصائيا

موضوعات متعلقة

التعبئة والإحصاء: ارتفاع واردات مصر من السيارات ومنتجات البترول

ترشيحاتنا

مدرسة الضبعة النووية تفتح أبوابها .. الشروط والمستندات المطلوبة |نصائح لا تتجاهلها

مجانا.. طريقة تحويل ملف PDF إلى word بدون أخطاء

تعرف على موعد الكشف عن نيسان Z الجديدة

السعودية تعلن استعداد المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج

ميسي : وافقت على تخفيض نصف راتبي للاستمرار مع برشلونة

تنسيق الجامعات 2021.. 21196 طالبا يسجلون لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

لحظة خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى زايد.. فيديو

وصول جثمان دلال عبد العزيز إلى مسجد المشير طنطاوي.. بث مباشر

رامى رضوان وحسن الرداد يصلان مستشفى زايد استعدادا لتشييع جثمان دلال عبد العزيز.. فيديووصور

ميدو يتغزل في موسيماني وأفشة

وانت جنب بيتك.. شغلك في قريتك.. فرصة عمل لكل شاب وامرأة

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

إلهام شاهين وشيرين والسبكي أول الحضور في وداع دلال عبد العزيز .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتباطها بالموت والمرض.. زوجان يحولان سيارة إسعاف إلى منزل قابل للحياة|صور

3 حلول طبيعية وفعالة لعلاج تورم القدمين

لالتقاط سيلفي.. شاهد.. 3 شباب يسحبون سمكة قرش خطيرة إلى الشاطئ| فيديو

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

فيديو

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ