الهيئة العامة للكتاب.. أحمد عبد اللطيف يتولى رئاسة تحرير سلسلة الجوائز

أصدر د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قرارا بتولى المترجم والكاتب احمد عبد اللطيف رئاسة تحرير سلسلة الجوائز، وهى سلسلة شهرية تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب تعني بترجمة الأعمال الأدبية الحاصلة على جوائز عالمية أو التي حصل مؤلفوها كذلك على جوائز محلية أو دولية، حيث يتم ترجمتها من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.

أحمد عبد اللطيف هو كاتب ومترجم وروائي مصري، وصُدر له ست روايات منها روايته الأولى "صانع المفاتيح" الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2011.

كما ترجم العديد من الروايات وقصص من الأدب الإسباني وأمريكا اللاتينية، وفي عام 2018، ترشحت روايته "حصن التراب: حكاية عائلة موريسكية" ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.