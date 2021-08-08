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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذا السبب.. السلطات الصينية تقاضي شركة تينسنت مالكة WeChat

تطبيق WeChat
تطبيق WeChat

اتهم ممثلو الادعاء في مدينة بكين الصينية، شركة تطبيق التراسل الفوري وي شات WeChat، في دعوى قضائية أنها غير قادرة على حماية مستخدميها من الشباب على تطبيق WeChat الخاص بها.

 

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، صرح المدعون في بكين، إن السبب الرئيسي في مقاضاة شركة "تينسنت Tencent"، يرجع إلى وضع الشباب الأصغر سنا، المستخدمين لمنصة التواصل الصينية الشهيرة WeChat، لا يتوافق مع قوانين حماية القاصرين.

 

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وعند استخدام فئة الشباب الأصغر سنا، لخدمات وي شات WeChat في وضع الشباب، فإنه يقيد من وصول المستخدمين الأصغر سنًا إلى وظائف مثل مدفوعات الهاتف المحمول،  أو العثور على أصدقاء قريبين، بالإضافة إلى بعض الألعاب.

ولا تحدد الدعوى كيف ينتهك وضع الشباب في تطبيق المراسلة القانون، ووفقًا لوكالة رويترز، فإن الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من وصف صحيفة صينية مملوكة للدولة الألعاب عبر الإنترنت بأنها "مخدرة للعقل".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه بعد هذه المقالة، انخفضت أسهم شركة تينسنت Tencent بأكثر من 10 في المائة.

ومن المحتمل أن تكون الدعوى جزءًا من حملة أكبر تشنها الصين على أكبر شركات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، وذكرت وكالة رويترز في شهر أبريل أن الحكومة الصينية، فرضت غرامة كبيرة قدرها 2.8 مليار دولار على موقع التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا لأنه ادعى أن الشركة خنق المنافسة، وبينما بلغت غرامة شركة تينسنت  2.75 مليار دولار.

 

تطبيق WeChat يتجسس على مستخدميه حول العالم

الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية أمرت في منتصف العام الماضي، بإزالة تطبيق WeChat، بعد أن اكتشفت تحقيقات موسعة  أن موقع التواصل الاجتماعى الصينى، يقوم بمراقبة جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم الذين يقومون باستخدام التطبيق.


وأفاد تقرير مركز أبحاث The Citizen Lab أن تطبيق WeChat الصينى يقوم بمراقبة مستخدميه، عن طريق استخدام خوارزميات معينة تساعد على تصفية المحتوى بشكل استباقي، كما يتم تحليل الصور والوثائق المشتركة بين الحسابات المسجلة في التطبيق خارج الصين، يتم تحليلها لمحتوى حساس سياسيا، ثم يتم بعد ذلك تمييز العينات الموجبة ووضع علامة عليها تلقائيًا عندما يحاول شخص ما مشاركتها مع حساب صيني.

WeChat تينسنت تطبيق وي شات قوانين حماية القاصرين وضع الشباب

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