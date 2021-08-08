مختل عقليا يطعن النساء بسكين في المترو .. شاهد

تداولت وسائل إعلام يابانية خبر طعن شاب لسيدات في محطات المترو في طوكيو باليابان، و ذلك بعد آخر حادث قام به أول أمس" الجمعة".



و وفقا لما نشرته وكالات الإنباء اليابانية، فإن الشرطة ألقت القبض على شاب في منتصف العقد الثالث من عمره متهم بطعن السيدات في المترو بدون اسباب.



و ألقت الشرطة اليابانية القبض على الشاب، الذي كان يبدو على إجابته في تحقيقات الشرطة أنه مختل عقليا، و انه كان يطعن السيدان بسكين في عربات القطار الكهربائي لأنهم كانوا سعداء و سعادتهم تسببله الغضب الشديد فيشعر بالرغبة في التخلص منهم .



فبحسب تحقيقات الشرطة، أن الشاب لم يكن له دوافع تعمد قتل أشخاص بعينها، و لكن أنه مريض نفسيا يحتاج للعلاج فقط، و لكن حتى يحصل على العلاج اللازم سيتم التحقيق معه و إيداعه بالسجن ,



جدير بالذكر أن الشرطة ألقت القبض على الشاب أول امس الجمعة، عقب محاولة هروبه من القطار في محطة أواداكيو، بعد قيام أحد الركاب بالضغط على زر الفرامل لإيقاف العربة بعد طعنه إحدى السيدات، و قام بالركض سريعا إلا ان الشرطة ألقت القبض عليه في النهاية