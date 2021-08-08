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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة إتيكيت: الصديق لا بد أن يتصل هاتفيا بصديقه قبل زيارته

صدى البلد

قالت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إن الصداقة لكي تنجح فلا بد أن يكون الصديق مشابه لصديقه من حيث المعتقدات، والسلوك، والكفاءة، معقبة: "صعب أوي نلاقي أصدقاء واحد فيهم اجتماعي، والآخر منطوي جدًا".

وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك صعوبة في حدوث صداقة بين شخص مخلص جدًأ، وشخص لا يهتم إلا بمصلحته، حتى وأن اجتمعوا فسرعان ما يفترقوا مع مرور الوقت، مضيفة أن هناك ضرورة لعدم التدخل في الحياة الشخصية للصديق إلا بناء على رغبته، واحترام خصوصيته بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن هناك أصدقاء يتم فرضهم على الشخص مثل أصدقاء الدراسة أو أصدقاء العمل، مؤكدة على ضرورة عدم زيارة الصديقة إلا بعد إجراء تليفون للتأكد من أنها لديها استعداد لاستقباله أم لا، وعلى الصديق أن يتقبل هذا الأمر بدون أي زعل.


خبيرة إتيكيت: الصديق لا بد أن يتصل هاتفيًا بصديقه قبل زيارته

وأوضحت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إن هناك برتوكول لأي زيارة، ولكن هذا البرتوكول لا يتعلق بالأصدقاء المقربين بصورة كبيرة، ولكن هناك ضرورة لإعلام الصديقة بتوقيت الزيارة، للتأكد من الاستعداد، أو حتى ترتيب المنزل وخلافه، مشددة على ضرورة الارتقاء في الحديث حين الحديث عن إمكانية زيارة الصديق وخلافه.

وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن بعض الأصدقاء يتعاملون بحساسية كبيرة للغاية، وهذا الأمر لا يصح، مشددة على ضرورة التعامل مع الصديقة المتزوجة بطريقة مختلفة عن الصديقة "السينجل".

وشددت على ضرورة وجود حدود بين الزوج وصديقة الزوجة، لأن هناك بعض السيدات تغيرن بصورة كبيرة على أزواجهن، ويجب وضع هذا الأمر في الاعتبار.  

وأشارت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إلي أن الانتقاد هو أسرع طريق لإفشال الصداقة، مشددة على ضرورة النقد بشكل يحتوي على ذوق وشياكة وأصول من خلال النقد البناء، معقبة: "ممكن أقول لون شعرك حلو أووي، بس لو قصير هيكون أحسن". 

منال سلامة خبيرة الاتيكيت الحياة الشخصية الصداقة

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