"الحصان".. مجموعة قصصية تسلط الضوء على المتناقضات للكاتبة سميحة المناسترلى

قالت الكاتبة سميحة المناسترلى، عن المجموعة القصصية "الحصان"، إننا نواجه عالما مليئا بالمتناقضات، وشخوصا متباينة الأفكار والسلوك والنزعات، عالم من المهمشين الذين يعيشون حياة تحكمها قوانين تؤثر على سلوكهم وتجعل أحلام الضعيف منهم مستحيلة التحقق، منهم من يستطيعون مواجهة الخطر، ومنهم من لا يستطيعون مواجهته، وتظل الإرادة القوية قادرة على مواجهة المستحيل لدى عدد كبير من شخوصها .

وأضافت الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، أن القصص لغتها بسيطة تتميز بشجن يتوافق وطبيعة العالم الذى تنتمى إليه الشخوص، كما تعكس مجموعة من الانفعالات المعتمدة على البوح العاطفى، الكاشفة لمشاعر شخوصها، بوسيلة تيار شعور الشخصية، وتقديم فى بعض الأحيان منولوجا داخليا يدفعنا للتأمل والتفكير والمشاركة .

وتشير الكاتبة سميحة المناسترلى فى هذا الكتاب، إلى أن الحصان سيظل رمزا للقوة، ورمزا لفكرة الفارس القادر على المواجهة والقادر على تخطى الصعاب، وذلك من خلال ٢٤ قصة قصيرة جدا منها " إشارة مرور، أمواج، طرح البحر، الإرهابى، التلميذة، الخندق، الرحيل، الفراشة، الراقصة، الثعلب، قرص الشمس، الفخ" .

الكاتبة سميحة المناسترلى هى عضو اتحاد كتاب مصر، وصدر لها الكثير من الإصدارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر " الخدعة الإسرائيلية فى عيد الأضحى، عندما تتهاوى القيم، الثورات العربية بين الوهم والحقيقة، شيزوفرينيا بريئة، إلا مصر"، ولها برنامج تليفزيونى تحت عنوان " إلا مصر"، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع .