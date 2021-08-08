فاجعة .. بعد نجاتهم من الأول.. وفاة 5 أطفال في حريق بمنزلهم الجديد

لقي 5 أطفال مصرعهم بعد إنتقالهم للسكن في منزل جديد بالولايات المتحدة الأمريكية، هربا من حريق نشب في منزلهم القديم و لكن لفظوا أنفاسهم الأخيرة بالمنزل الجديد قبل وصول والدتهم .

وفقا لما نشرته صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 39 عاما، أصيبت بصدمة عصبية بعد أن وصلت إلى منزلها ووجدت المنزل محترقا تماما و أطفالها الـ5 مقتولين .

حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، فإن السيدة الأمريكية إنتقلت منذ شهور للسكن في منزل جديد بولاية ميسوري الأمريكية، إلا أنها غادرت المنزل لمدة ساعة لشراء مستلزمات للمنزل و لكنها فوجئت حين عودتها بأن أطفالها جثث هامدة .

أصيبت السيدة بحالة مكن الصدمة الشديدة و ذلك بعد رؤيتها سيارات الإسعاف و هي تحمل اطفالها الخمسة و هم جثث و علمت أنهم ماتوا مختنقين بسبب رائحة الدخان و عدم قدرتهم على الخروج من المكان .

جدير بالذكر ان السيدة الثلاثينية، غادرت منزلها القديم و قررت أن تسكن في ذلك المنزل المحترق، بعد أن احترق المنزل القديم و نجت هي و أطفالها بأعجوبة و لكن توفى زوجها، فقررت البحث عن سكن آخر .