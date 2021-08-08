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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فاجعة .. بعد نجاتهم من الأول.. وفاة 5 أطفال في حريق بمنزلهم الجديد

صدى البلد

لقي 5 أطفال مصرعهم بعد إنتقالهم للسكن في منزل جديد بالولايات المتحدة الأمريكية، هربا من حريق نشب في منزلهم القديم و لكن لفظوا أنفاسهم الأخيرة بالمنزل الجديد قبل وصول والدتهم . 

وفقا لما نشرته صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 39 عاما، أصيبت بصدمة عصبية بعد أن وصلت إلى منزلها ووجدت المنزل محترقا تماما و أطفالها الـ5 مقتولين . 

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حريق كبير قرب قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي

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ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع ألبان بالعبور فى القليوبية

 

 

حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، فإن السيدة الأمريكية إنتقلت منذ شهور للسكن في منزل جديد بولاية ميسوري الأمريكية، إلا أنها غادرت المنزل لمدة ساعة لشراء مستلزمات للمنزل و لكنها فوجئت حين عودتها بأن أطفالها جثث هامدة . 

أصيبت السيدة بحالة مكن الصدمة الشديدة و ذلك بعد رؤيتها سيارات الإسعاف و هي تحمل اطفالها الخمسة و هم جثث و علمت أنهم ماتوا مختنقين بسبب رائحة الدخان و عدم قدرتهم على الخروج من المكان . 

جدير بالذكر ان السيدة الثلاثينية، غادرت منزلها القديم و قررت أن تسكن في ذلك المنزل المحترق، بعد أن احترق المنزل القديم و نجت هي و أطفالها بأعجوبة و لكن توفى زوجها، فقررت البحث عن سكن آخر . 

أطفال انتقال سكن منزل جديد الولايات المتحدة الامريكية حريق

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