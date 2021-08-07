ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع ألبان بالعبور فى القليوبية

أمرت نيابة العبور فى القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق داخل مصنع ألبان للوقوف على أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد محلات الألبان بسنتر بالحى الأول دائرة قسم شرطة العبور.



على الفور انتقلت سيارتى إطفاء لمكان الواقعة، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحال المجاورة بالسنتر.



وبالمعاينة والفحص تبين نشوب بأحد محلات الألبان بسنتر بالحى الأول على مساحة 30 متروامتدت لمخزن ملحق به على مساحة 30 متر، ملك "م ع ز"، 48 سنة وتبين التهام النيران لثلاجتين وديب فريزر وجهاز تكييف ومواد غذائية بالمخزن، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بالأرواح.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بانتداب لمعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.



من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، دون خسائر بالأرواح وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية فى القليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة.



وعلى الفور انتقلت سيارت الإطفاء لمكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة والشقة عبارة عن غرفتين وصالة ملك "ر إ ر" 25 سنة عامل، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بالأرواح كما أن الحريق نتيجة ماس كهربائى.

من ناحية اخرى لقيت فتاة مصرعها فى شبرا الخيمة اثر سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع بمنطقة عزبة القطاوى حيث اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مما ادى الى سقوطها ومصرعها اثر إصابتها بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من "م أ م"، 51 سنة والد "ر م أ م"، 16 سنة مقيم بمنطقة عزبة القطاوى دائرة القسم يفيد وفاة نجلته بعد سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع لاختلال توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.