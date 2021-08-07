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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالخانكة فى القليوبية

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، دون خسائر بالأرواح وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية فى القليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة.
وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لمكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة والشقة عبارة عن غرفتين وصالة ملك "ر إ ر" 25 سنة عامل، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بالأرواح كما أن الحريق نتيجة ماس كهربائى.
من ناحية اخرى لقيت فتاة مصرعها فى شبرا الخيمة اثر سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع بمنطقة عزبة القطاوى حيث اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مما ادى الى سقوطها ومصرعها اثر إصابتها بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من "م أ م"، 51 سنة والد "ر م أ م"، 16 سنة مقيم بمنطقة عزبة القطاوى دائرة القسم يفيد وفاة نجلته بعد سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع لاختلال توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة بشرفة الشقة بالدور الرابع اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية سقطت على إثرها من شرفة الشقة وأصيبت بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ وجرى نقلها لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة إلا أنها توفت فور وصولها المستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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