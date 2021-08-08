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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المتحدة للخدمات الإعلامية: تعيين هشام سليمان مساعدا لرئيس مجلس الإدارة للإنتاج الفني

صدى البلد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين هشام سليمان كمساعد لرئيس مجلس إدارة المجموعة لشئون قطاع الإنتاج الفني . 

يذكر أن  هشام سليمان لديه خبرة طويلة في مجال الإنتاج الفني منذ عام 1988 حيث شارك كمدير إنتاج ، في العديد من الأفلام ، الهامة في تاريخ السينما المصرية كـ فيلم المهاجر والمصير والآخر  إلى جانب أعمال بارزة عديدة . 

وقام هشام سليمان بإنشاء ، متحف فريد من نوعه لتخليد التراث السينمائي، من خلال جمع أبرز المقتنيات ، التي استخدمت في تصوير أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية . 

يأتي قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار خطة ومنهجية التطوير التي تتبناها الشركة المتحدة، والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير قطاع الإنتاج الفني بما من شانه الإرتقاء بجودة مختلف المنتجات الفنية  والإعلامية .

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