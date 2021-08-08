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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الصحة العالمية": التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

صدى البلد

قالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوينوفيتش اليوم الأحد، إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأشارت فوينوفيتش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إلى أن زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة.


وأضافت أن سلالة "دلتا" من الفيروس حلت محل "ألفا" تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة "لامبدا".

يذكر أنه تم اكتشاف سلالة "لامبدا" من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي يوليو من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في الأم.

منظمة الصحة العالمية التطعيم طفرات فيروس كورونا كوفيد-19 المستشفيات

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