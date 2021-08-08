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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات دون طيار تشارك في إطفاء حرائق الغابات بثاني أكبر جزيرة في اليونان

طائرات دون طيار تشارك
طائرات دون طيار تشارك في حريق غابات اليونان

واصلت اليونان مكافحة حرائق الغابات الرئيسية حيث اقتربت النيران بشكل خطير من العاصمة أثينا، وقطعت ثاني أكبر جزيرة في البلاد، إيفيا، إلى النصف، تاركة البحر كمسار الهروب الوحيد.


تُظهر اللقطات الدرامية التي التقطتها طائرة بدون طيار مساحات شاسعة من الغابات لا تزال غارقة في النيران أو محترقة على الأرض.

وكانت الحرائق هائلة لدرجة أنها فصلت شطري جزيرة بحر إيجه التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وظل رجال الإطفاء يعملون طوال الليل لإنقاذ إستيا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة في شمال إيفيا، والعديد من القرى المجاورة، استخدموا الجرافات لفتح ممرات واضحة في الغابة السميكة لتكون بمثابة حاجز للحريق.

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وتم نشر ست طائرات وأربع طائرات هليكوبتر و 475 من رجال الإطفاء و 35 فريقًا أرضيًا في الجزيرة، وفقًا لرئيس الحماية المدنية، نيكوس هاردالياس، مع مساعدة رجال الإطفاء من رومانيا وأوكرانيا نظرائهم اليونانيين. 

كما أرسل الجيش 84 من القوات الخاصة للمساعدة في التصدي للحريق.

ونقل نحو 1400 شخص من الجزيرة بالقوارب يوم الجمعة بعد اقتراب جدار النار الذي تركهم دون أي وسيلة أخرى للفرار. 

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة أسوشييتد برس للأنباء ، إنه تم الآن تجميع أسطول مكون من 10 سفن ، بما في ذلك سفن خفر السواحل والعبارات وقوارب الصيد ، في حالة الحاجة إلى إجلاء ثان للسكان.

وفي البر الرئيسي، وصلت حرائق الغابات، مدفوعة بالرياح العاتية، إلى ضواحي أثينا، وخيم سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق المدينة. 

وتم إنشاء خط ساخن خاص في المدينة لتقديم النصائح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس.

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