أحمد موسى للإخوان: "محمد حسان الذي تكفرونه كان معكم في ميدان مصطفى محمود»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، حاولا التوجه إلى ميدان رابعة، قبل فض الاعتصام الإرهابي.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الشيخ حسان ومحمد حسين يعقوب توجها إلى ميدان مصطفى محمود، يوم فض اعتصام رابعة معلقا: "محمد حسان الذي تكفرونه الآن كان معكم".

وأردف موسى: "الفارق بين موقف حسان في ميدان مصطفى محمود، وشهادته اليوم أمام محكمة داعش إمبابة ليس كبيرا، هم 8 سنوات فقط".

وفي السياق ذاته، أوضح موسي أن جميع التنظيمات الإرهابية منبثقة من فكر حسن البنا، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية بمثابة أجنحة عسكرية للإخوان.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" الشيخ حسان قال انه من الممكن أن يساء فهم الداعية من قبل العناصر المتطرفة".

وأضاف موسي:" الشيخ حسان كان مؤيدا لجماعة الإخوان وكان يلتقي كثيرا بالمعزول محمد مرسي، مردفا:" عاوزين نعرف انت المؤيد للجماعة ولا صاحب الشهادة الذي تبرأ منهم".



وأضاف: “الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كان يبحثون عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم”، لافتا إلي أنه أعترف اليوم أن الإرهابي سيد قطب هو اساس أفكار الإرهابيين.

وأوضح موسي: "جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مسالمة في أي مرحلة من تأسيسها وارتكبت اغتيالات".