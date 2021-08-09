عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة أكل حلال للقطط في الأسواق البريطانية

قطط
قطط

تستعد شركة "تيانا" للأغذية ولأول مرة طرح طعام حلال للقطط المنزلية في بريطانيا، وتجري مباحثات حاليا مع كبرى سلاسل المحال التجارية المختصة بالحيوانات الأليفة لطرحها في الاسواق الشهر المقبل، مما أثار حالة من الجدل في المجتمع الإسلامي بالمملكة المتحدة.

 


ووفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت شركة تيانا ومقرها في مانشستر أن هناك أكثر من 500000 مالك للقطط من العائلات المسلمة في المملكة المتحدة طالبوا الشركة بإنتاج طعام حلال لقططهم، وزعمت الشركة، على موقعها الرسمي أن المستهلكين قالوا أنه لا يجوز إطعام القطط بأغذية تحتوي على لحم غير حلال.

 


و أوضح "بانكاج هوريا"، مالك "تيانا": "هناك فجوة في السوق واحتياج غير ملبى تقوم شركتنا بتغطيته، معظم السيدات المسلمات صغيرات السن المتعلمات ولديهن حياة وظيفية لا يجدن الوقت أبدا لتحضير أكل حلال لقططهم، نحن نقوم بذلك ونوفر عليهم الوقت والمجهود".

 


على الجانب الآخر قال الشيخ "إبراهيم موجرا"، إمام جامع من لستر: "هذا شيء غريب ولأول مرة أسمع عنه، على حد علمي لا يوجد أي تعاليم دينية خاصة بإطعام القطط لحم حلال، قد تكون رغبة شخصية من مالك القطة لكن لا يوجد أي واجب ديني يحث على ذلك".

 


فيما قال "أسامة حسن"، باحث إسلامي: "أعرف بعض المسلمين المحافظين الذين يطعمون قططهم لحم حلال، وهو مجال لربح تجاري كبير يمكن أن يجنوا الملايين من ورائه".

طعام حلال بريطانيا الاسواق البريطانية القطط اخبار منوعات اخبار ترفيه

موضوعات متعلقة

منتجع تنانين "جيراسيك بارك" في إندونسيا يهدد السكان المحليين

إمبراطور الأناقة.. برنار أرنو ينتزع لقب أغنى رجل في العالم للمرة الرابعة

واقعة غريبة.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على "طفل بالبامبرز"

تركت رضيعتها 6 أيام بمفردها.. السجن 9 سنوات لأم قتلت طفلتها ببريطانيا

طرد مدربة ألمانية من أولمبياد طوكيو بعد ضرب حصان متسابقة.. فيديو

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين روسيين من عبدة الشيطان

دراسة: الرجال لن يجدوا أعدادا كافية من السيدات للزواج بسبب الإجهاض الانتقائي

دراسة: الإصابة بكورونا تخفض معدلات الذكاء وتشبه "السكتة الدماغية"

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرتين حوثيين مفخختين باتجاه السعودية

رغم إصابات كورونا.. رئيس البرازيل يقود مسيرة بالدراجات النارية.. صور

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 9-8-2021

لأول مرة أكل حلال للقطط في الأسواق البريطانية

حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟ البحوث الإسلامية يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال بسبب لفظ خارج

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

مشاكل بالرئتين.. مستشار الرئيس يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ