لأول مرة أكل حلال للقطط في الأسواق البريطانية

تستعد شركة "تيانا" للأغذية ولأول مرة طرح طعام حلال للقطط المنزلية في بريطانيا، وتجري مباحثات حاليا مع كبرى سلاسل المحال التجارية المختصة بالحيوانات الأليفة لطرحها في الاسواق الشهر المقبل، مما أثار حالة من الجدل في المجتمع الإسلامي بالمملكة المتحدة.



ووفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت شركة تيانا ومقرها في مانشستر أن هناك أكثر من 500000 مالك للقطط من العائلات المسلمة في المملكة المتحدة طالبوا الشركة بإنتاج طعام حلال لقططهم، وزعمت الشركة، على موقعها الرسمي أن المستهلكين قالوا أنه لا يجوز إطعام القطط بأغذية تحتوي على لحم غير حلال.



و أوضح "بانكاج هوريا"، مالك "تيانا": "هناك فجوة في السوق واحتياج غير ملبى تقوم شركتنا بتغطيته، معظم السيدات المسلمات صغيرات السن المتعلمات ولديهن حياة وظيفية لا يجدن الوقت أبدا لتحضير أكل حلال لقططهم، نحن نقوم بذلك ونوفر عليهم الوقت والمجهود".



على الجانب الآخر قال الشيخ "إبراهيم موجرا"، إمام جامع من لستر: "هذا شيء غريب ولأول مرة أسمع عنه، على حد علمي لا يوجد أي تعاليم دينية خاصة بإطعام القطط لحم حلال، قد تكون رغبة شخصية من مالك القطة لكن لا يوجد أي واجب ديني يحث على ذلك".



فيما قال "أسامة حسن"، باحث إسلامي: "أعرف بعض المسلمين المحافظين الذين يطعمون قططهم لحم حلال، وهو مجال لربح تجاري كبير يمكن أن يجنوا الملايين من ورائه".