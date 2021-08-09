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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فريال أشرف: الرئيس السيسي داعم للرياضة بشكل كبير

فريال أشرف
فريال أشرف

وجهت البطلة المصرية الأولمبية فريال أشرف -الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020- خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أن الرئيس السيسي داعم للرياضة بشكل كبير للغاية.


وقالت فريال -في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية- إن الرياضة حاليًا تسير في منحى مختلف عما سبق، مطالبةً بمزيد من الدعم لرياضة الكاراتيه، وضرورة دعم رجال الأعمال للرياضات الفردية.


كما وجهت البطلة الأولمبية الشكر إلى المسؤولين بكلية الصيدلة التي تدرس بها، نظرا للتسهيلات التي قدموها سواء من تأجيل امتحانات وغيرها.


من جهتها، طالبت والدة البطلة الأولمبية فريال أشرف، نجلتها بالمشاركة والمساعدة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال تخصص فريال العلمي.


وأعربت والدة فريال عن بالغ سعادتها بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال البرنامج، قائلةً: "إنه لشرف عظيم أن يكون رئيس مصر مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي".
 

البطلة فريال أشرف فريال أشرف السيسي أخبار الرئيس السيسي

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