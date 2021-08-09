محمد شريف يوجه رسالة غامضة لـ جمهوره.. شاهد

وجه محمد شريف لاعب النادي الأهلي رسالة لـ متابعيه، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “إنستجرام”.



وعلق شريف قائلا: “لا تحسن الظن حد الغباء ولا تسيء الظن حد الوسوسة وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية”.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي من الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي “الأهلي وي السلام” ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، ومحمد مجدي أفشة.