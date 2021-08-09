اتحاد كرة القدم: غير مسموح باستقدام حكام أجانب

نشر الإعلامي سيف زاهر، تغريدة من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.

وكتب سيف زاهر: “وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم: غير مسموح باستقدام حكام أجانب”.

يذكر أن حسم وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام مسألة اختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات القمة المقبلة عقب قرار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم مصري لمباريات القمة.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن تعيين طاقم تحكيم أجنبي أمر انتهى تماما ولن يتكرر مجددا .

وأضاف وجيه أحمد أن أمين عمر ومحمود أبو الرجال مرشحان بنسبة 90 % لخوض مباريات كأس العالم 2022 ولكن فرصه أمين عمر تقدر بنسبه 65 % لـ 70 % في ظل وجود غربال ورضوان جيد من شمال أفريقيا.