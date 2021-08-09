هاشتاج ادعم محمود علاء يتصدر ترند تويتر .. شاهد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ ادعم محمود علاء ” وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق المجد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب؛ في إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له بعد غد، الثلاثاء، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار عقب ارتدادها من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكي ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.

وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم في الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.