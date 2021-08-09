تفاصيل حفل نداء شرارة في مهرجان القلعة وأوبرا الإسكندرية

تستعد الفنانة نداء شرارة، لأحياء حفلين غنائيين خلال الفترة القليلة المقبلة احدهم ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وذلك يوم 24 اغسطس الجاري.

بينما يأتي الحفل الثاني على مسرح سيد درويش بـ أوبرا الاسكندرية يوم ٢٦ اغسطس.

وكانت الفنانة نداء شرارة، قد عبّرت عن تحمسها الشديد لإحياء حفلها الغنائي في الاسكندرية يوم 26 اغسطس على مسرح سيد درويش.

قالت نداء شرارة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ سعيدة ومتحمسة جداً للغناء في مصر والجمهور المصري وحشني وان شاء الله هغني اغاني متنوعة كتير اتمنى تعجب الجمهور”.

كما عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “إلنا ميعاد” والتي طرحتها مؤخراً إهداءً للشعب الفلسطيني.