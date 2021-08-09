حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأثنين 9-8-2021

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 -8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة اليوم الأثنين، وأن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع فى الرطوبة.

وطالبت داليا أشرف، من المواطنين بتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

و تسجل العظمى على القاهرة ٣٧ درجة مئوية كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية .

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، فيما تظل قيم الرطوبه مرتفعه مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

وتستقر درجات الحرارة ، حيث تتراوح بين 37 و 39 بداية من اليوم وحتى السبت المقبل 14 اغسطس، فيما تسجل نسب الرطوبة 85 ليلا و 35 نهارا مما يسبب الإحساس بالحر الشديد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم /الإثنين/ شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وأن ارتفاع نسبة الرطوبة يُزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ( 2 : 4) درجات، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحر المتوسط اليوم الأثنين



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 29 24

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 26

طابا 36 27

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 38 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 44 28

أبوسمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 38 31