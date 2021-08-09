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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري عقم يكشف أسباب تأخر الإنجاب

صدى البلد

قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري الذكورة ، وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة ، إن هناك  العديد من الطرق العلاجية  التي تعطي نتائج غير مرضية ، ومنها: علاج الخلايا الجذعية أو حقن بلازما أو علاج عن طريق جهاز الخلايا الصدمية.

وأضاف الدكتور أحمد العياشى خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن وجود دوالي في مرحلة المراهقة يمكن أن يؤثر على نمو الخصية أو البلوغ أو على قدرته الإنجابية.

وتابع الدكتور أحمد العياشي، أنه إذا أصيب الطفل في مرحلة المراهقة بمرض الدوالي لابد وأن يتابع مع متخصص ، منوهاً إلى أنه من الممكن أن يحدث رفض طبي لشخص في الكلية العسكرية سواء شرطة أو جيش بسبب نفس الدوالي، ونفس المرض يؤدي به إلى الإعفاء الطبي من الخدمة العسكرية.

واستكمل أحمد العياشي، أن تأخر الإنجاب يرتبط  بشرطين مهمين ، وهما : سن الزوجة ، ومدة الزواج ، موضحاً أنه إذا كان عمر الزوجة 35 عاماً فأكثر ، ومر 6 شهور على زواجها ، ولم تنجب ، فإن هذا يعني أن الزوجة تعاني من تأخر في الإنجاب.

وأكد  أحمد العياشي، أنه إذا كان عُمر الزوجة أقل من 35 عاماً ، فعليها أن تنتظر عاماً ، حتى تُصنف تأخر في الإنجاب ، مشيراً إلى أنه عند تطبيق الشرطين ولم يحدث إنجاب ، فإن هذه الحالة تعاني من تأخر في الإنجاب.

أحمد العياشي استشاري الذكورة الطرق العلاجية جهاز الخلايا الصدمية علاج الخلايا الجذعية حقن بلازما الدوالى الخدمة العسكرية الاعفاء الطبى الانجاب

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