ثلاثية بدون ميسي.. نتيجة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

توج برشلونة بكأس خوان جامبر بفوزه على يوفنتوس 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب يوهان كرويف، ليصبر جماهيره، بعد رحيل الهداف التاريخي للفريق ليونيل ميسي.

وتقدم برشلونة مبكرا بهدف الوافد الجديد ممفيس ديباي، عند الدقيقة الـ 3، بـ كرة مررها له يوسف ديمير، وأنهاها الهولندي في المرمى باقتدار.

وجاء الهدف الثاني من كرة رأسية رائعة من المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، عند حلول الدقيقة الـ 57 من عمر المواجهة.

وفي الدقيقة الـ 92 سجل لاعب الوسط ريكي بويج الهدف الثالث لكتيبة البلوجرانا، بتسديدة يسارية رائعة، استقرت في المرمى.

وتوج البارسا باللقب الـ 44 في تاريخه بهذه الكأس التي تقام في مطلع الموسم من لقاء واحد، تكريمًا لجوان جامبر أول رئيس للنادي.

جماهير برشلونة تكرم ميسي أمام يوفنتوس



وقامت جماهير برشلونة بتكريم ليونيل ميسي، بعد رحيله عن الفريق، خلال مباراة البارسا أمام يوفنتوس، حيث رددت اسم "ميسي" في الدقيقة العاشرة، كـ تقدير منهم على ما قدمه مع الفريق الكتالوني على مدار السنوات الماضية.

ولم ينجح برشلونة في تجديد عقد ميسي، حيث كان من المفترض أن يوقع عليه، الخميس الماضي، قبل أن يعلن النادي رحيله في بيان رسمي، إذ فشلت إدارة النادي الكتالوني في الحفاظ على أسطورة البلوجرانا لأسباب مالية.

وانهار ميسي في البكاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالوداع أمس، الأحد، مما جعل مشجعي برشلونة يتعاطفون معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما احتشدت جماهير برشلونة بأعداد كبيرة خارج ملعب "كامب نو" لتوديع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أبرز كلمات ميسي في المؤتمر الوداعي

أكد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة أنه لم يكن يرغب في الرحيل، عن صفوف برشلونة، قائلًا: “أشعر أنني غير قادر على الكلام، قضيت كل حياتي في برشلونة، كنت مقتتعا الموسم الماضي، بالرحيل ولكن الموسم الحالي، كنت أريد الاستمرار مع برشلونة”.

وأضاف ميسي: كنا نريد في الاستمرار في مدينة في برشلونة، ولكن اليوم جاءت لحظة الوداع بعد سنوات طويلة.

وتابع ميسي:" سأعود مجددا إلى برشلونة مستقبلا، هذا ما أكدته لعائلتي".

وواصل: "باريس؟ بالطبع الانضمام إلى باريس سان جيرمان أمر محتمل، لكنني لم أوقع لأي نادٍ حتى الآن”.

وأكمل ميسي: "تلقيت اتصالات من بعض الأندية عقب رحيلي عن برشلونة، لكن لم أحسم وجهتي بعد".

وأوضح: "وافقت على تخفيض راتبي بنسبة 50% للاستمرار مع برشلونة، وقمنا بالمستحيل لتجديد العقد، لكن لم ننجح".

وأتم ميسي:" كنت صريحا مع جماهير برشلونة في بعض الأحيان، ولكن ترددت بعض الأكاذيب والشائعات بشأن عقدى خلال الفترة الماضية".

ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وتابع "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".

وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،2011، 2015.

