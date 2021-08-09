أخبار الرياضة.. تفاصيل تقديم محامي بلاغ للنائب العام ضد مجلة الزمالك.. وبيان من لبيب.. كارتيرون يرقص علي مزمار بلدي.. وداع ميسي الأخير

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.

في مفاجأة مدوية، أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق، بعد 20 عاما قضاها داخل البلوجرانا.

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” فيديو لمدرب نادى الزمالك باتريس كارتيرون وهو يرقص علي مزمار بلدي .

قال محمد عبد الرجال، مدرب جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، إن اللاعبة وقعت في مجموعة صعبة بأولمبياد طوكيو 2020، إلا أنه عمل عليها بشكل جيد ودرس المنافسين.

قال المحامي محمد رشوان، إنه مصدوم من المحتوى الإعلامي الذي يقدمه نادي الزمالك من خلال المجلة الرسمية الخاصة به، على الرغم من المحاولات الكبيرة والجهد المبذول من الدولة للتصدي للتعصب والفتن الرياضية.

أكد حسين لبيب رئيس إدارة نادي الزمالك، أنه ولجنته يرفضان بشكل قاطع اتخاذ أي موقف ضد عدد من الأشخاص والتيارات داخل القلعة البيضاء -لم يحدد أسماءهم- لحين انتهاء الجهات القضائية من التحقيقات الخاصة بهم.

قال رونالد كومان مدرب فريق برشلونة إنه من الأفضل على الفريق غلق صفحة ميسي عقب فوزهم بكأس خوان جامبر، على حساب يوفنتوس مساء أمس.