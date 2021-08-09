أخبار الرياضة.. تفاصيل تقديم محامي بلاغ للنائب العام ضد مجلة الزمالك.. وبيان من لبيب.. كارتيرون يرقص علي مزمار بلدي.. وداع ميسي الأخير

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.
دموع ووداع .. كيف كان يوم ليونيل ميسي الأخير في برشلونة؟
في مفاجأة مدوية، أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق، بعد 20 عاما قضاها داخل البلوجرانا.
كارتيرون يرقص علي مزمار بلدي.. وجماهير الزمالك : شكلها فرحة الدورى.. فيديو
تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” فيديو لمدرب نادى الزمالك باتريس كارتيرون وهو يرقص علي مزمار بلدي .
مدرب جيانا فاروق يكشف كواليس تعرضها للظلم بأولمبياد طوكيو.. فيديو
قال محمد عبد الرجال، مدرب جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، إن اللاعبة وقعت في مجموعة صعبة بأولمبياد طوكيو 2020، إلا أنه عمل عليها بشكل جيد ودرس المنافسين.
ما حدث جريمة.. تفاصيل تقديم محامي بلاغ للنائب العام ضد مجلة الزمالك.. فيديو
قال المحامي محمد رشوان، إنه مصدوم من المحتوى الإعلامي الذي يقدمه نادي الزمالك من خلال المجلة الرسمية الخاصة به، على الرغم من المحاولات الكبيرة والجهد المبذول من الدولة للتصدي للتعصب والفتن الرياضية.
لبيب: نهدر الوقت والمجهود لمطالب إبعاد تيارات معينة عن الزمالك
أكد حسين لبيب رئيس إدارة نادي الزمالك، أنه ولجنته يرفضان بشكل قاطع اتخاذ أي موقف ضد عدد من الأشخاص والتيارات داخل القلعة البيضاء -لم يحدد أسماءهم- لحين انتهاء الجهات القضائية من التحقيقات الخاصة بهم.
كومان عقب الفوز بكأس خوان جامبر على حساب يوفنتوس: علينا طي صفحة ميسي
قال رونالد كومان مدرب فريق برشلونة إنه من الأفضل على الفريق غلق صفحة ميسي عقب فوزهم بكأس خوان جامبر، على حساب يوفنتوس مساء أمس.