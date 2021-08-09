مدرب جيانا فاروق يكشف كواليس تعرضها للظلم بأولمبياد طوكيو.. فيديو

قال محمد عبد الرجال، مدرب جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، إن اللاعبة وقعت في مجموعة صعبة بأولمبياد طوكيو 2020، إلا أنه عمل عليها بشكل جيد ودرس المنافسين.
وأضاف عبد الرجال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يعمل مدربًا لجيانا فاروق منذ 14 عامًا، ووصل بها إلى أفضل نقطة ممكنة، إلا أنها انتهت بالكارثة التي حدثت في النهاية بخسارتها بالترجيح أمام اللاعبة الصينية.
واستكمل تصريحاته «مباراة جيانا فاروق واللاعبة الصينية كان له حساسية خاصة، وفوجئنا بالحكم المغربي الذي نعاني معه من مشاكل سابقة كونه دائمًا ضد اللاعبين واللاعبات المصريات، أبرزها دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، عندما تسبب في هزيمة جيانا وأكثر من لاعب مصري».
وتابع مدرب جيانا فاروق «الحكم المغربي، كان ضد جيانا بعدما تغلبت على اللاعبة المغربية وقتلت حلمها بالحصول على ميدالية، لذلك رفض منح اللاعبة المصرية حقها في المباراة أمام نظيرتها الصينية».
واختتم تصريحاته «جيانا فاروق لم تخسر أمام اللاعبة الصينية، هي تحركت بشكل طبيعية وهاجمت إلا أن الحكام منحوا اللاعبة الصينية نقطة بشكل غريب، ثم هاجمت جيانا بأكثر من هجمة، جيانا كانت تستطيع حصد الميدالية الذهبية لولا الحكم المغربي.. جيانا فاروق أسطورة ولم تخسر أي بطولة دولية طوال حياتها، وقرار استمرارها أو اعتزالها يخصها وحدها».