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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جيانا فاروق يكشف كواليس تعرضها للظلم بأولمبياد طوكيو.. فيديو

جيانا فاروق
جيانا فاروق

قال محمد عبد الرجال، مدرب جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، إن اللاعبة وقعت في مجموعة صعبة بأولمبياد طوكيو 2020، إلا أنه عمل عليها بشكل جيد ودرس المنافسين.

وأضاف عبد الرجال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يعمل مدربًا لجيانا فاروق منذ 14 عامًا، ووصل بها إلى أفضل نقطة ممكنة، إلا أنها انتهت بالكارثة التي حدثت في النهاية بخسارتها بالترجيح أمام اللاعبة الصينية.

واستكمل تصريحاته «مباراة جيانا فاروق واللاعبة الصينية كان له حساسية خاصة، وفوجئنا بالحكم المغربي الذي نعاني معه من مشاكل سابقة كونه دائمًا ضد اللاعبين واللاعبات المصريات، أبرزها دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، عندما تسبب في هزيمة جيانا وأكثر من لاعب مصري».

وتابع مدرب جيانا فاروق «الحكم المغربي، كان ضد جيانا بعدما تغلبت على اللاعبة المغربية وقتلت حلمها بالحصول على ميدالية، لذلك رفض منح اللاعبة المصرية حقها في المباراة أمام نظيرتها الصينية».

واختتم تصريحاته «جيانا فاروق لم تخسر أمام اللاعبة الصينية، هي تحركت بشكل طبيعية وهاجمت إلا أن الحكام منحوا اللاعبة الصينية نقطة بشكل غريب، ثم هاجمت جيانا بأكثر من هجمة، جيانا كانت تستطيع حصد الميدالية الذهبية لولا الحكم المغربي.. جيانا فاروق أسطورة ولم تخسر أي بطولة دولية طوال حياتها، وقرار استمرارها أو اعتزالها يخصها وحدها».

محمد عبد الرجال درب جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه أولمبياد طوكيو 2020 اللاعبة الصينية د الميدالية الذهبية

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