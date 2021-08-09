بالهتافات والدموع.. جماهير برشلونة تودع ميسي.. شاهد

عرضت فضائية "العربية " لقطات من توديع جمهور برشلونة للاعب " ميسي " ، بعد مغادرته لنادي " برشلونة " .

وخلال قيادته لسيارته الخاصة، تجمعت الحشود أمام السيارة لتوديعه، في وسط هتافات الجماهير الحارة ودموعهم .

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي، أنه رغم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي وليونيل ميسي، وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد ، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف بيان: "في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".

وغادر ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ملعب “كامب نو" لآخر مرة، وسط هتافات جماهير البلوجرانا، التي ظهرت عليها حالة الصدمة، بسبب رحيل النجم الأرجنتيني.

ميسي يسافر لباريس

كشفت تقارير صحفية موعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس لحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وفي مفاجأة مدوية، أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق، بعد 20 عاما قضاها داخل البلوجرانا.