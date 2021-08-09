وزير الأوقاف يشكر الإمام الأكبر على تدريب أئمة الوزارة بأكاديمية الأزهر

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وقال وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يسرني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على الجهود المبذولة في هذه الدورة التي شارك فيها خمسة عشر إمامًا مع زملائهم من وعاظ الأزهر الشريف".

يأتي ذلك في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، لإقامة برامج ودورات تدريبية مشتركة للأئمة والوعاظ، وتحصين الأئمة من خلال منهج الأزهر الديني التربوي الدقيق، لتأهيل علماء وأئمة قادرين على النهوض الفكري والديني والثقافي للأمة، ومواجهة التحديات المعاصرة، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.