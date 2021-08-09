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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحة الحيوان ينظم دورة عن أحدث التقنيات في تشخيص الأمراض الفيروسية

الدكتور ممتاز شاهين
الدكتور ممتاز شاهين

 قام معهد بحوث الصحة الحيوانية بافتتاح دورة تدريبية مشتركة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار – وزارة التعليم العالى بعنوان “أحدث التقنيات التكنولوجية فى تشخيص الأمراض الفيروسية فى الحيوانات”. 

 

شارك فى الدورة عدد 20 متدربا من معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة.

 

 وشارك من المحاضرين د. عمرو بيومى استاذ الفيرولوجيا بجامعة كوفنترى بإنجلترا والذى القى محاضرته بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.عن التقنيات الحديثة المستخدمة فى تشخيص وعلاج الأمراض الفيروسية بإستخدام الحمض الريبوسومى الجزئى وتقنية الكرسبر.

 

 وأكد د. ممتاز شاهين مدير المعهد بأن هذه الدورة تأتى فى نطاق الدورات المشتركة بين المعهد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال منح دعم المؤتمرات للشباب لرفع كفاءات وبناء قدرات العاملين فى مجالات البحث العلمى فى مصر وأنه سيتوالى تنفيذ تلك الدورات فى المرحلة القادمة.

 

 ومن جهة أخرى أشاد الحضور بالاستفادة العلمية وبإمكانيات مركز التدريب والتعلم والاستشارات والأدوات التدريبة التى نفذت بإستخدام المنصة الالكترونية لمركز التدريب التى ساعدتهم من التواصل مع الجامعات الأوروبية ومناقشة الأساتذة بتلك الجامعات.

 

يأتى ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، واستمراراً للدور المجتمعى والتقنى لمعامل وزارة الزراعة.

التقنيات الحديثة التقنيات اللقاحات البيطرية البحوث الزراعية هيئة تمويل العلوم تقنيات

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